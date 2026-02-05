Algunos componentes de las plantas pueden ser tóxicos para los animales y generar síntomas severos. Foto: Freepik

El potus es una de las plantas de interior más populares en los hogares debido a su fácil mantenimiento y su capacidad para embellecer cualquier espacio. Sin embargo, pocas personas conocen que esta planta, al igual que otras especies de interior, puede representar un riesgo para la salud de perros y gatos.

La presencia de sustancias tóxicas en su composición puede provocar desde irritaciones leves hasta problemas digestivos y renales graves en las mascotas.

Los potus tienen compuestos tóxicos que pueden generar malestar en los gatos. Foto: Freepik.

Por qué el potus es tóxico para los animales

El potus contiene cristales de oxalato de calcio, una sustancia que puede generar irritaciones en la piel, mucosas y sistema digestivo de los animales. Si un perro o gato mastica sus hojas, es posible que presente síntomas como:

Salivación excesiva.

Inflamación en la boca.

Dificultad para tragar.

Vómitos.

Malestar estomacal.

En casos más graves, una ingesta considerable de la planta puede derivar en problemas renales o complicaciones digestivas severas.

Ante la sospecha de intoxicación, se recomienda enjuagar la boca del animal con agua y acudir de inmediato a un veterinario para recibir atención especializada. La rapidez en la intervención puede ser clave para evitar daños mayores en la salud de la mascota.

El potus puede ser perjudicial para la salud de los animales. Foto: Freepik

Otras plantas de interior que pueden ser peligrosas para las mascotas

Además del potus, existen otras plantas decorativas que, aunque son comunes en los hogares, pueden ser tóxicas para perros y gatos. Entre las más peligrosas se encuentran:

Aloe vera

Aloe vera.

Si bien es conocida por sus propiedades curativas en humanos, la savia que se encuentra bajo la piel de sus hojas puede ser tóxica para los animales. Su ingesta puede causar vómitos, diarrea y alteraciones en la orina. En casos graves, podría generar espasmos musculares.

Crotón

Croton (Codiaeum variegatum). Foto: Pinterest.

A pesar de su atractivo colorido, el contacto con esta planta puede causar irritación en la piel y mucosas de los animales. Si es ingerida en grandes cantidades, puede provocar problemas digestivos, inflamaciones severas e incluso insuficiencia hepática.

Monstera deliciosa (Costilla de Adán)

Monstera Adansonii; planta. Foto: Pinterest.

Muy utilizada en decoración, esta planta también contiene oxalato de calcio, lo que puede causar inflamación, dolor intenso en la boca y garganta, salivación excesiva y, en casos extremos, dificultades para respirar.

Hiedra común

Es una de las especies más peligrosas para las mascotas. Su contacto puede producir dermatitis con irritaciones y ampollas, mientras que su ingesta puede provocar vómitos, diarrea, fiebre, espasmos y, en casos de consumo elevado, fallos cardíacos fatales.

Hiedra. Foto: Unsplash.

Para garantizar la seguridad de perros y gatos en el hogar, es fundamental conocer qué plantas pueden ser dañinas y optar por especies seguras. Algunas alternativas inofensivas incluyen la palmera de bambú, la calathea y la peperomia.

Asimismo, se recomienda ubicar las plantas tóxicas en lugares fuera del alcance de las mascotas y vigilar cualquier señal de intoxicación. En caso de sospecha de envenenamiento, se debe actuar con rapidez y consultar a un veterinario.