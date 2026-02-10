Perros Foto: Freepik

Tener una mascota es sumamente positivo para la familia, ya que son una gran compañía y una fuente inagotable de amor. Pero a la hora de elegir un perro, muchas veces la estética o la popularidad de una raza suelen pesar más que otros factores clave. Sin embargo, veterinarios y especialistas en salud animal advierten que algunas razas presentan predisposiciones genéticas y necesidades médicas que pueden afectar seriamente su calidad de vida y generar altos costos de atención para sus dueños.

Cuáles son los perros menos recomendados por los veterinarios Foto: Freepik

En realidad, no se trata de perros malos o peligrosos, sino de razas que requieren de cuidados muy específicos y de controles frecuentes. En este contexto, el veterinario Federico Negro (de @veteviajero), explicó que hay cinco razas en particular que, especialmente para dueños primerizos o con rutinas exigentes, no resultan las más recomendables debido a sus problemas de salud recurrentes y a las exigencias que implica su crianza.

Cabe destacar que algunas de estas razas de perros son mucho más populares que otras y, aunque se vean tiernos y tengan mucho cariño, a veces es muy engorroso mantenerlos sanos, ya que tienen predisposiciones genéticas que los pueden llevar a una enfermedad o a un cierto tratamiento de por vida, costoso y hasta invasivo para el animal.

Perros Foto: Freepik

Cuáles son las 5 razas de perros que los veterinarios no recomiendan tener

Bóxer

El bóxer es un perro activo y afectuoso, pero con una alta predisposición a enfermedades cardíacas, en particular la miocardiopatía. Además, presenta una mayor incidencia de tumores y una marcada sensibilidad al calor, lo que limita la actividad física intensa. Los veterinarios recomiendan controles cardiológicos periódicos desde edades tempranas.

Bóxers Foto: Freepik

Labrador Retriever

Pese a ser una de las razas más populares y familiares, el labrador no está exento de problemas, ya que es propenso a la displasia de cadera y codo, por lo que necesita ejercicio diario, una alimentación estrictamente controlada y seguimiento veterinario constante. “Los labradores tienen alta predisposición a tumores, problemas endocrinos, problemas de piel y todos tienen problemas con el peso”, enumeró Federico en su cuenta de TikTok.

Shar Pei

Su aspecto característico, con pliegues en la piel, está directamente relacionado con varios problemas de salud. Los shar pei suelen sufrir infecciones cutáneas, oculares y auditivas, además de una enfermedad genética conocida como fiebre del Shar Pei. Es una raza que demanda cuidados diarios y puede generar gastos veterinarios elevados a lo largo de su vida.

Cavalier King Spaniel

De carácter dócil y tamaño pequeño, este perro esconde importantes riesgos de salud. Presenta una alta incidencia de enfermedades cardíacas degenerativas y problemas neurológicos como la siringomielia. En la mayoría de los casos, requiere controles médicos frecuentes y tratamientos de por vida.

Cavalier King Spaniel Foto: Freepik

Bulldogs

Tanto el bulldog inglés como el francés encabezan la lista de razas más cuestionadas por los especialistas. Su anatomía braquicefálica provoca serias dificultades respiratorias, problemas de columna y escasa tolerancia al calor. Muchos veterinarios consideran que estas condiciones afectan su bienestar general y recomiendan evitar su cría indiscriminada. “Nacen para sufrir, incluso en algunos países ya están prohibidos”, expresó Negro.

Si bien las recomendaciones de Federico son evitar estas razas, insistió en que depende del estilo de vida del dueño, el tiempo disponible y la posibilidad de afrontar los cuidados médicos que necesitan de por vida algunos perros. Elegir una mascota de manera informada no solo mejora la convivencia, sino que también garantiza una mejor calidad de vida para el animal, evitando sufrimientos evitables y decisiones impulsivas.