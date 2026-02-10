Zoológico de Dartmoor Foto: Zoológico de Dartmoor

El Zoológico de Dartmoor, situado en Devon (Reino Unido), se ha convertido en escenario de una noticia que ha despertado entusiasmo internacional: el nacimiento y reciente presentación al público de Zeya, uno de los solo 15 leopardos del Amur nacidos en el mundo durante 2025. Este acontecimiento no solo emociona a los amantes de la vida salvaje, sino que también representa un avance significativo en los esfuerzos globales de conservación de una de las especies más amenazadas del planeta.

Zeya, la cría que simboliza un rayo de esperanza

Según informó la institución, Zeya tiene apenas unos meses de vida, pero ya se ha ganado la atención de visitantes y especialistas por igual. Su llegada marca un hito en la lucha por preservar al leopardo del Amur (Panthera pardus orientalis), considerado el gran felino más raro del mundo y catalogado como En Peligro Crítico por la UICN.

Tras completar las primeras revisiones veterinarias y recibir sus vacunas iniciales, Zeya y su madre, Lena, fueron trasladadas el 26 de enero al hábitat principal de exhibición. El zoológico abrió las puertas al público el 31 de enero, después de varios días de adaptación diseñados para asegurar el bienestar de ambas.

El director ejecutivo del recinto, David Gibson, definió la presentación oficial como un momento “trascendental” para la institución. Explicó que el equipo ha seguido de cerca el desarrollo de la cría desde su nacimiento, observando cómo empieza a adquirir las habilidades esenciales que necesitará en la adultez.

Un felino al borde del abismo

El leopardo del Amur es una de las especies más escasas del planeta. Se estima que solo quedan alrededor de 120 ejemplares viviendo en libertad, principalmente en regiones remotas de Rusia y China. Aunque el número ha comenzado a recuperarse lentamente gracias a intensas medidas de protección y patrullaje contra la caza furtiva, su situación sigue siendo crítica.

Por ahora, la reintroducción de ejemplares nacidos en cautiverio no es posible. Sin embargo, mantener poblaciones sanas y genéticamente diversas en zoológicos es clave para garantizar la supervivencia a largo plazo de la especie. Nacimientos como el de Zeya son esenciales para sostener este frágil equilibrio.

Recomendaciones para quienes visiten a Zeya

El Zoológico de Dartmoor ha pedido a los visitantes colaborar con un ambiente tranquilo mientras madre e hija continúan adaptándose a su nueva rutina. Se solicita hablar en voz baja, evitar ruidos bruscos y respetar la distancia de observación para no alterar a los animales.

Para la institución, mostrar a Zeya al público no solo es una oportunidad educativa, sino también un recordatorio del papel vital que desempeñan los programas de conservación internacional en la protección del felino más raro del mundo.