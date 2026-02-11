Para transformar tu jardín en un cuento de hadas:

Rosa californiana. Foto: Freepik.

La rosa californiana (Rosa californica) es una gran opción para los que eligen decorar su jardín con una planta resistente, colorida y fácil de cuidar. Esta especie pierde sus hojas en invierno y luego vuelve a brotar en primavera.

Sus flores, blancas o de un magenta intenso, no solo captan la atención por sus colores vibrantes, sino también por su aroma fuerte y agradable, que llena el jardín de perfume.

Esta planta, aunque tiene espinas, se adapta y es fácil de mantener, perfecta para jardineros principiantes y para experimentados.

Las principales características de la rosa californiana

Trepadora : puede cubrir pérgolas, muros y rejas si tiene un buen soporte.

De hoja caduca : pierde sus hojas en invierno y florece en primavera y verano.

Flores perfumadas : son su mayor atractivo y atraen abejas y otros polinizadores.

Resistente al sol: toleran muy bien la exposición solar, aunque también pueden crecer en semisombra.

Cómo cuidar la rosa californiana

Ubicación: crece mejor al sol, aunque también se adapta a la semisombra. Suelo: necesita buen drenaje; no le gusta el encharcamiento. Riego: cuando ya está establecida, soporta la sequía, pero conviene regarla más seguido en verano y en sus primeros años. Poda: una poda anual ayuda a que crezca más fuerte y dé más flores. Resistencia: suele ser fuerte frente a plagas y enfermedades comunes.

En resumen, la rosa californiana es una planta decorativa, aromática y de bajo mantenimiento, perfecta para sumar color y vida a cualquier espacio exterior.