El truco de la abundancia en tu jardín:

Bonsái, árbol. Foto: Freepik

El árbol de jade, también reconocido como Crassula ovata, además de plantarlo en un jardín y que florezca, puede convertirse en una pequeña pieza de decoración y abundancia si se lo trabaja como un bonsái. El arte de trabajar este arbolito como un bonsái no solo sirve para decorar el hogar, sino también para atraer abundancia, paz y equilibrio.

¿Cómo hacerlo correctamente? El secreto está en el riego, la poda y la conexión con el ambiente. Uno de los errores más comunes es regarlo en exceso, ya que las raíces comienzan a arruinarse, por lo que es importante dejar que el agua escurra y utilizar una mezcla de sustrato aireado.

Consejos para cuidar el árbol de jade y convertirlo en un bonsái

Utilizar un sustrato que drene bien , como por ejemplo akadama, pomice y roca volcánica.

Evitar el riego excesivo y solo hacerlo cuando la tierra está seca y las hojas comiencen arrugadarse.

Utilizar una poda estratégica y dejar solo tres ramas para formar un triángulo.

Dejar secar los cortes por tres días antes de replantar cualquier esqueje.

Colocar la planta en un lugar con luz natural, pero sin sol directo.

El Feng Shui define la poda triangular como una representación de unión entre la Tierra, el Cielo y la Humanidad, fundamental para canalizar y atraer energía positiva.

Un jardín lleno de colores: el tip para conservar el vigor del árbol de jade en verano

El árbol de jade se consolidó como una de las plantas más elegidas para decorar interiores y balcones. Su estética, su resistencia y la facilidad de sus cuidados la convierten en una opción ideal para quienes buscan sumar verde al hogar sin grandes exigencias. Además, esta suculenta está fuertemente asociada a corrientes energéticas como el Feng Shui, donde se la vincula con la prosperidad y el equilibrio, lo que incrementó aún más su popularidad.

Los especialistas en jardinería coinciden en que, si bien el árbol de jade requiere pocos cuidados básicos, el correcto manejo del sustrato puede marcar una diferencia notable en su desarrollo, especialmente durante el verano.

Árbol de jade Foto: -

El detalle para mantener al árbol de jade en perfectas condiciones

Uno de los consejos que más llamó la atención es la incorporación de una pequeña cantidad de azúcar en la tierra, una práctica sencilla que puede aportar beneficios concretos a la planta.

La primavera y el verano son las estaciones más favorables para el árbol de jade. Durante estos meses, la combinación de temperaturas más altas y mayor exposición solar activa su crecimiento, haciendo que la planta se desarrolle con más rapidez y vigor.

A diferencia del otoño y el invierno, cuando el metabolismo de la suculenta se ralentiza, en los meses cálidos el jade entra en una etapa de expansión que requiere ciertos ajustes en los cuidados.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Expertos en jardinería señalan que hay tres aspectos clave que deben controlarse durante todo el año para mantener la planta saludable:

El riego ,

La correcta exposición al sol ,

La protección frente a corrientes de aire.

Sin embargo, en primavera y verano se suman tareas específicas como el trasplante, la reproducción por esquejes, el cambio de sustrato y la poda, todas acciones que aprovechan el momento de mayor actividad de la planta.

En este marco, el sustrato cumple un rol fundamental. Según especialistas, añadir una pequeña cantidad de azúcar a la tierra del árbol de jade durante el verano puede favorecer su crecimiento. El azúcar actúa como una fuente adicional de energía que facilita la asimilación y el transporte de nutrientes dentro de la planta. Además, ayuda a reducir la presión osmótica, lo que mejora la absorción de minerales esenciales presentes en el suelo.

Esta práctica debe realizarse con moderación y preferentemente durante la primavera, cuando se produce un trasplante o un cambio de maceta. De esta manera, el árbol de jade puede aprovechar al máximo las condiciones favorables de la estación y fortalecer su estructura, logrando hojas más firmes, brillantes y un crecimiento equilibrado durante el verano.