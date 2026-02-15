Los perros aúllan cuando escuchan música y hay una explicación científica ancestral. Foto: Unsplash.

Muchos dueños notan que sus perros empiezan a aullar cuando suena una canción en casa. Lejos de ser una simple rareza, este comportamiento tiene raíces profundas en la evolución de los cánidos y está vinculado a formas de comunicación que los perros heredaron de los lobos.

Entender por qué los perros aúllan con la música ayuda a interpretar mejor su conducta y a fortalecer el vínculo con las mascotas, al mismo tiempo que nos conecta con su historia social y evolutiva.

Por qué los perros aúllan con la música: una explicación científica

La reacción de los perros frente a determinados sonidos no suele ser señal de molestia. De acuerdo con el portal especializado Experto Animal, los aullidos pueden activarse cuando ciertos tonos despiertan mecanismos de comunicación que comparten con sus antepasados.

En estado salvaje, los lobos utilizan el aullido para organizar a la manada, delimitar territorio o responder a llamados lejanos. En los perros domésticos, esa conducta permanece, aunque hoy se manifiesta en situaciones distintas, como al escuchar melodías humanas o sonidos complejos del entorno.

También influye el tipo de música. Tonos prolongados, agudos o repetitivos suelen generar más respuesta en algunos perros. Sin embargo, no todos reaccionan igual: la genética, el temperamento y la socialización temprana juegan un papel clave. Algunos tienen una sensibilidad auditiva más desarrollada y tienden a vocalizar con mayor frecuencia, mientras que otros casi no muestran cambios.

El aullido como forma de comunicación

El aullido es una herramienta ancestral de comunicación. Tanto en lobos como en perros cumple funciones como:

Favorecer la cohesión del grupo.

Alertar sobre posibles amenazas.

Responder a otros miembros de la manada.

Cuando un perro aúlla al escuchar música, es probable que esté respondiendo a patrones sonoros que le resultan familiares desde el punto de vista biológico, más que intentando “cantar” con su dueño. Se trata, en definitiva, de una huella evolutiva que se activa en un contexto doméstico moderno.

Cómo influye la música en el comportamiento canino

Diversos estudios indican que los estímulos auditivos pueden afectar el bienestar de los perros. Por ejemplo, la música clásica suele asociarse con un efecto relajante en animales nerviosos, mientras que ruidos intensos o impredecibles pueden provocar inquietud.

Estas respuestas varían según cada individuo. El aullido puede expresar emoción, excitación, búsqueda de atención o incluso una forma de sincronización con el ambiente. Es una mezcla de instinto, percepción auditiva y relación afectiva con su entorno.

Música, vínculo y adaptación

Que un perro aúlle con una canción no es solo una curiosidad simpática. Refleja cómo la convivencia con los humanos ha adaptado comportamientos ancestrales a nuevos estímulos.

La música puede funcionar como detonante de vocalizaciones naturales y, al mismo tiempo, reforzar la interacción entre el animal y su dueño. En ese gesto hay comunicación, curiosidad y también una conexión emocional que forma parte de la estrecha relación entre perros y personas.