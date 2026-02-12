Perros; mascotas; dueños. Foto: Unsplash.

Nombrar a los perros es uno de los momentos más importantes a la hora de tener una mascota, y aunque luego les ponemos apodos graciosos y tiernos, su nombramiento le brindará personalidad e individualidad. Por eso, un sondeo reveló cuáles son los nombres más utilizados durante el año 2025 y todos tuvieron un punto en común: son cortos, fáciles de recordar y cargados de cultura pop.

Cuáles son los nombres de perro más comunes en el 2025 Foto: Freepik.

El análisis aparece a través de un sondeo de usuarios de la app Woofz, que reveló cuáles son los nombres de perros más populares. El resultado muestra que no solamente son importantes y sonoros para los pequeños pichichos, sino que además reflejan el gusto de su dueño, su personalidad y toda la ternura que siente por el animal. Por eso, la plataforma de entrenamiento y bienestar canino analizó el registro de los usuarios y elaboró un ranking con los más populares.

Los 5 nombres de perros más elegidos, según un conocido sondeo

Según el análisis de Woofz, estos son los nombres que encabezan la lista:

Luna (17,5%)

Es el nombre más elegido por amplia diferencia. De sonido suave y fácil de pronunciar, Luna se mantiene como favorito tanto para perras como, en algunos casos, para perros. Su popularidad también está asociada a su presencia en series, películas y referencias culturales.

Luna es el nombre más usado para perros Foto: Pixabay

Milo (11,9%)

Corto, amigable y fácil de llamar, Milo se consolidó como uno de los nombres más usados para perros machos. Su tono simpático y cercano lo convierte en una elección frecuente.

Bella (10,8%)

Clásico y delicado, Bella continúa siendo una de las opciones preferidas para perras. El nombre ganó fuerza en los últimos años por su asociación con personajes de la cultura pop.

Max (10,2%)

Uno de los nombres más tradicionales para perros. Breve, fuerte y fácil de reconocer, Max nunca pasa de moda y sigue ocupando los primeros puestos.

Perros

Nalla (9,3%)

Variante de “Nala”, popularizada por la película El Rey León, refleja cómo la cultura pop influye directamente en la elección de nombres para mascotas.

El estudio muestra una tendencia clara: predominan los nombres cortos, de una o dos sílabas, fáciles de pronunciar y de recordar para el perro. Esto no solo facilita el llamado cotidiano, sino también el proceso de entrenamiento. Además, muchos de los nombres más elegidos tienen vínculos con personajes de películas, series o figuras conocidas, lo que demuestra el impacto de la cultura pop en las decisiones de los dueños.