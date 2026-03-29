Shopping La Paz Foto: Foto generada con IA

Después de más de 15 años de actividad ininterrumpida, una reconocida cadena argentina de cafeterías confirmó el cierre definitivo de uno de sus locales emblemáticos dentro de un importante shopping del país. La noticia no pasó desapercibida y volvió a encender alarmas sobre la situación que atraviesan muchos comercios tradicionales en un contexto económico cada vez más complejo.

Se trata de Havanna, marca insignia del café premium nacional y referente indiscutido de alfajores, chocolates y productos gourmet. La empresa decidió despedirse de su sucursal ubicada en La Paz Shopping, en la ciudad de Paraná, un espacio que había sido parte fundamental del crecimiento comercial de la capital entrerriana desde comienzos de la década pasada.

Un cierre que va más allá de una marca

El local había abierto sus puertas en 2011, cuando el shopping se consolidaba como el primer gran centro comercial de la ciudad. Con el paso de los años, la cafetería se convirtió en un punto de encuentro habitual para vecinos, turistas y trabajadores de la zona, destacándose por su café, su propuesta de pastelería y la experiencia de consumo asociada a la marca.

Sin embargo, ni el reconocimiento nacional ni su prolongada trayectoria lograron sostener la operación frente a un escenario adverso marcado por la caída del consumo, el aumento de costos operativos y la presión sobre los alquileres comerciales, factores que afectan a gran parte del sector gastronómico en el interior del país.

El impacto en el comercio de Paraná

El cierre de esta cafetería no es un hecho aislado. Comerciantes y referentes del sector advierten que en los últimos meses se aceleraron las decisiones de achicar estructuras, relocalizar locales o directamente abandonar determinados puntos de venta. En ciudades medianas como Paraná, cada persiana que baja se siente con más fuerza, ya que impacta directamente en el empleo, la circulación de clientes y la dinámica de los espacios comerciales.

Desde la compañía no trascendieron detalles sobre eventuales reubicaciones del personal ni sobre futuras aperturas en la región. Sí se confirmó que la marca continuará operando en otros puntos del país, donde suma más de 500 sucursales en Argentina y el exterior, manteniendo su estrategia de posicionamiento premium.

Locales de Havanna que cierran. Foto: UNO.

Un símbolo de época para el sector gastronómico

La salida de Havanna de La Paz Shopping se suma a una lista creciente de marcas reconocidas que, en distintos puntos del país, revisan su presencia física y adaptan sus modelos de negocio. El cambio en los hábitos de consumo, la menor frecuencia de visitas a shoppings y la pérdida de poder adquisitivo de los clientes obligan a redefinir estrategias que durante años parecían sólidas.

Especialistas en retail coinciden en que los shoppings del interior enfrentan un doble desafío: sostener la ocupación de locales y reinventar su propuesta de valor para atraer público en un contexto donde el consumo es cada vez más selectivo.

Qué deja este cierre y qué viene hacia adelante

Para muchos clientes frecuentes, el cierre representa el final de una rutina: el café de la mañana, una reunión informal o una pausa durante las compras. Para el sector, es un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de políticas que acompañen al comercio local, alivien costos y fomenten el consumo.

Mientras tanto, el espacio que deja Havanna en el shopping abre interrogantes sobre qué tipo de propuestas podrán sostenerse en el futuro y qué formatos serán capaces de adaptarse al nuevo escenario económico.

El adiós de esta histórica cafetería no solo marca el cierre de un local, sino también el cierre de una etapa para el comercio de Paraná y para cientos de clientes que la eligieron durante más de 15 años.