35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná. Foto: Turismo Paraná.

Paraná es la capital de Entre Ríos y también la sede durante 34 años de la Fiesta Nacional del Mate. La edición 2026 será el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, pegada al río. Así la ciudad se viste de fiesta con esta 35 edición que organiza la municipalidad local y que promete dos días cargados de música y tradición.

Con un seleccionado de artistas encabezado por Lali y Los Nocheros, el público tendrá acceso libre al predio y podrá disfrutar de una propuesta cultural que consolida a este evento como uno de los más importantes del país, celebrando al mate como símbolo de identidad, encuentro y tradición compartida.

En esas dos jornadas también se presentarán Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo, junto a una propuesta integral que incluye tres escenarios, feria de emprendedores, otra oferta artística, patio gastronómico a cargo de clubes de la ciudad, actividades para infancias y el tradicional Concurso de Cebadores.

Fiesta Nacional del Mate Foto: Turismo Paraná.

El encuentro se desarrollará con ingreso libre desde las 18 y habrá un sector preferencial frente al escenario principal, con mejor visibilidad y servicios especiales, con entradas limitadas.

Buscando a los mejores cebadores de mate, con grandes premios

Para ofrecer una experiencia completa que cruza cultura, tradición y vida local, el Concurso de Cebadores es un clásico que se ha convertido en una de las atracciones más esperadas de este encuentro.

Allí se celebra el saber popular alrededor del mate, convocando a participantes y visitantes con premios.

Los participantes ya compitieron en el Premate de Cebadores, y la instancia final sí se realizará en el predio principal de la Fiesta el 6 y 7 de febrero.

De cada jornada clasificatoria surgirán participantes finalistas: algunos competirán en la final del viernes y otros en la final del sábado, ambas en el marco del festival principal. Todos los finalistas recibirán premios, como equipos materos, en reconocimiento a su participación. Además, en cada una de las finales se entregarán los premios mayores:

Primer puesto un viaje a Río de Janeiro para dos personas.

Segundo puesto un viaje a Bariloche.

Porque en la Argentina el mate no es sólo una bebida: es una ceremonia del día a día, una excusa amable para reunirse y un hábito que acompaña tanto el silencio como la charla. Con una convocatoria que crece año a año, la Fiesta se consolidó como uno de los grandes eventos del verano en la región, con miles de personas que llegan a Paraná para vivir una celebración popular que pone en movimiento a toda la ciudad.

Entradas para la Fiesta del Mate de Paraná

La entrada a la Fiesta Nacional del Mate evento es de acceso libre y gratuito, pero hay un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo, para el que sí se venden entradas, que parten de los 35.000 pesos por día.

Tres escenarios y una feria matera: la agenda completa de la fiesta del mate

La programación se organiza en tres escenarios, con propuestas para distintos públicos: el Mayor, que lleva el nombre de Pacha Rodríguez y es donde se brindan los shows principales y la grilla nacional. También está el escenario emergente Pariente del mar, dedicado a la cultura urbana, las nuevas tendencias y a propuestas actuales. Para los más chicos está el denominado Infancias Matecito, donde se disfruta de música y experiencias pensadas especialmente desde el juego y la creatividad.

Además, la programación incluye al Gran Ensamble del Paraná con más de 50 artistas en escena y a los ganadores del Premate 2026, certamen que reúne a talentos locales y regionales, y funciona como plataforma para descubrir nuevas voces.

Acompañando a la música, la Fiesta Nacional del Mate suma espacios para brindar una experiencia completa:

• Mateando: feria de emprendedores, artesanos y productores vinculados al mate y a la cultura del encuentro.

• Arte Mate: propuestas de artes visuales, literatura y expresiones poéticas con el mate como punto de partida.

• Patio Gastronómico: comidas a cargo de los distintos clubes de Paraná.

Todos los shows musicales de la fiesta del Mate

Viernes 6 de febrero

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble Paraná

Ganadores Premate

Coti

Los Nocheros

Sábado 7 de febrero

Gauchito Club

Rombai

Caballeros de la quema

Lali

Cómo llegar a la Plaza de las Colectividades para la Fiesta Nacional del Mate

Ubicada a unos 400 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Entre Ríos, es una localidad histórica y paisajística situada sobre imponentes barrancas a orillas del río Paraná. Se destaca por su ritmo tranquilo, el majestuoso Parque Urquiza, la Costanera renovada, una rica gastronomía de río y una mezcla de arquitectura colonial con modernos centros de convenciones.

1. En colectivo

Salida desde la Terminal de Ómnibus de Retiro en Buenos Aires hacia la Terminal de Ómnibus de Paraná .

El viaje suele durar entre 6 y 8 horas aproximadamente dependiendo de la empresa y del servicio.

Una vez en la terminal de Paraná:

Tomar un colectivo urbano o un taxi hasta Plaza de las Colectividades (Av. Laurencena 380).

2. En auto

Tomá la Ruta Nacional 12 hacia el norte desde Buenos Aires, cruzando por el complejo Zárate-Brazo Largo hasta entrar en la provincia de Entre Ríos.

El viaje por carretera suele ser de aproximadamente 5 a 6 horas (según el tráfico y paradas).

Llegando a Paraná, usá tu GPS o app de navegación para dirigirte a Av. Laurencena 380 donde está la plaza.

3. En avión