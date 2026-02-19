Perros viejitos Foto: Foto generada con IA

A medida que los perros envejecen, sus necesidades cambian. Lo que antes era una rutina normal —quedarse solo algunas horas— puede convertirse en una situación estresante o incluso riesgosa para un perro senior. Si tenés un compañero de edad avanzada, es importante entender qué sucede cuando lo dejás solo en casa y cómo podés minimizar cualquier problema.

Más ansiedad y cambios emocionales

Los perros viejitos suelen experimentar más ansiedad por separación, incluso si nunca la tuvieron. Con la edad aparecen inseguridades nuevas: disminución de la audición, problemas de visión o confusión cognitiva. Todo esto puede hacer que, al quedarse solos, se sientan más vulnerables.Pueden ladrar, gemir o caminar inquietos de un lado a otro. Otros, por el contrario, pueden quedarse quietos y apagados, esperando sin entender bien qué está pasando.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Mayor riesgo de accidentes dentro de casa

La movilidad reducida es una de las principales complicaciones en la vejez canina. Si tu perro tiene artritis o articulaciones debilitadas, quedarse solo incrementa el riesgo de resbalones, caídas o golpes.Además, algunos perros mayores tienen menos control de esfínteres. Esto no solo los incomoda, sino que también puede generar estrés o vergüenza —sí, ellos también lo sienten— cuando hacen sus necesidades dentro de la casa.

Problemas de salud que pueden aparecer de forma repentina

Los perros senior son más propensos a crisis inesperadas: desmayos, convulsiones, mareos o episodios de desorientación. Cuando están acompañados, alguien puede ayudarlos de inmediato. Pero si están solos, estos minutos pueden ser eternos y agravar cualquier situación.Por eso, dejar a un perro viejito solo por largos períodos puede ser riesgoso si ya tiene antecedentes cardíacos, neurológicos o respiratorios.

Desorientación y síndrome de disfunción cognitiva

Con la edad, algunos perros desarrollan un deterioro cognitivo similar a la demencia humana. Pueden quedar desorientados, no reconocer espacios, caminar en círculos o quedarse “perdidos” en rincones.Si esto sucede mientras están solos, la angustia puede aumentar. Además, pueden quedarse sin beber agua, no encontrar su cama o quedarse atrapados entre muebles.

¿Cuánto tiempo puede quedarse solo un perro viejito?

No existe una regla universal, pero la mayoría de los veterinarios coincide en que los perros seniors no deberían pasar más de 4 a 6 horas solos.Si tu perro tiene condiciones de salud particulares, este tiempo puede ser incluso menor.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Cómo ayudarlo a estar más seguro y tranquilo

Dejá todo a su alcance: agua, cama cómoda, juguetes suaves.

Habilitá un solo ambiente seguro , sin escaleras ni muebles donde pueda golpearse.

Cámaras para mascotas: ideales para vigilar su comportamiento desde el celular.

Visitas programadas: un vecino, familiar o paseador puede pasar a revisarlo.

Rutina estable: los perros viejitos dependen más que nunca de horarios fijos.

Música tranquila: puede ayudar a reducir la ansiedad.

Dejar a un perro viejito solo en casa no siempre es un problema, pero sí requiere más cuidados que antes. Observarlo, adaptar el hogar y reducir el tiempo en soledad puede hacer una enorme diferencia en su bienestar.Tu mejor amigo te acompañó toda la vida: ahora es momento de que vos lo acompañes en su etapa más delicada.