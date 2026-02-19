Hay que mejoran la concentración y reducen el estrés. Foto: Freepik

El ambiente laboral es un factor clave para la productividad, el desarrollo y el bienestar de los trabajadores. Un espacio saludable favorece un mejor desempeño en las tareas diarias y contribuye a reducir el estrés, por lo que es importante elegir una correcta decoración.

Un artículo publicado en la web de Ad Magazine elaboró una lista con cinco plantas ideales para oficinas y espacios de trabajo, no solo por su valor estético, sino también porque ayudan a mejorar la concentración y el bienestar general.

5 plantas ideales para tener en las oficinas

1. Sansevieria

Estas plantas son muy utilizadas en oficinas. Foto: Freepik.

Esta planta, popularmente conocida como “lengua de suegra”, es muy resistente y tiene la capacidad de purificar el aire, lo que es fundamental en espacios que son poco ventilados o donde no hay corrientes de aire.

Son una gran alternativa para eliminar toxinas del ambiente como el formaldehído y el benceno. Además, se adaptan a diferentes condiciones de luz y no requieren demasiados cuidados.

2. Suculentas

Las suculentas son una gran opción para decorar una oficina. Foto: Unsplash.

Son perfectas para aquellas personas que tienen una agenda ocupada y no pueden darles muchas atenciones a sus plantas o regarlas con regularidad.

Al tener hojas prácticas que retienen agua, las suculentas tienen un aspecto sofisticado y mejoran el ambiente del trabajo de forma sutil pero efectiva.

3. Bambú de la suerte

Bambú, planta de la suerte. Foto: Freepik.

Según el feng shui, esta planta es símbolo de buena fortuna y prosperidad, por lo que es una planta ideal para tener en el lugar de trabajo. Además, su energía es muy beneficiosa.

Ya sea un bambú de agua o de tierra, esta planta aportará serenidad y positividad al lugar en el que se desempeñan las tareas.

4. Potus

Potus, una planta ideal para el ambiente laboral. Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

Los potus son famosos por su resistencia y capacidad para purificar el aire. Eliminan toxinas comunes y mantienen el aire fresco y saludable para los trabajadores. Además de sus aportes a la salud, esta planta aporta un toque de elegancia al espacio laboral.

5. Cactus

El cactus es ideal para decorar un ambiente laboral.

Estas plantas son ideales para aquellos que buscan modernizar las oficinas sin ocupar demasiado espacio. Los cactus son simples y resistentes. Además, aportan un toque de modernidad al lugar.