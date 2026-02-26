¿Por qué recomiendan darle batata a los perros? Foto: Unsplash.

Muchos dueños de perros de razas pequeñas buscan opciones más naturales para sumar a la dieta de sus mascotas y dejar de lado las golosinas industriales. En ese camino, la batata aparece como uno de los alimentos más elegidos. Aunque suele ofrecerse hervida o al horno, no todos saben por qué este tubérculo es una buena opción ni con qué frecuencia conviene incorporarlo.

Especialistas en nutrición canina y veterinarios citados por PetMD coinciden en que la batata cocida puede funcionar como un complemento saludable, siempre que se prepare correctamente y se dé en cantidades moderadas. Según explican, este alimento aporta fibra, antioxidantes y diversas vitaminas y minerales, además de ser bajo en grasas, lo que lo convierte en un premio nutritivo para los perros.

Qué beneficios tiene la batata para los perros

La batata contiene nutrientes que, incorporados de forma controlada, pueden aportar varias ventajas a la salud de las mascotas. De acuerdo con veterinarios y expertos en alimentación canina, sus principales beneficios son:

Favorecer la digestión y ayudar a regular el tránsito intestinal gracias a su aporte de fibra.

Sumar vitaminas como la A y la C, además de antioxidantes que contribuyen al buen estado de la piel, la vista y el sistema inmunológico.

Brindar energía de manera natural y convertirse en una alternativa más saludable frente a los snacks ultraprocesados.

Además, al estar cocida, suele ser bien tolerada incluso por perros con estómagos sensibles y, en algunos casos, forma parte de dietas blandas recomendadas por profesionales.

Con qué frecuencia se puede dar batata a un perro

Los especialistas advierten que la batata no debe ser un alimento diario. Como cualquier snack, natural o no, debería representar como máximo el 10 % de las calorías que consume el perro por día. En la práctica, esto implica:

Perros pequeños: uno o dos cubos pequeños de batata cocida, una o dos veces por semana.

Perros medianos: una porción moderada, hasta dos veces por semana.

Perros grandes: cantidades un poco mayores, sin excesos, y no más de dos o tres veces por semana.

Un consumo excesivo puede provocar problemas digestivos o aumento de peso debido a su contenido de carbohidratos.

Qué tener en cuenta antes de ofrecer batata

Aunque sea un alimento natural, la batata debe prepararse de manera adecuada para evitar riesgos. Los veterinarios recomiendan:

Darla siempre cocida , ya sea hervida u horneada, y sin agregar sal, azúcar, manteca ni condimentos.

Sacar la cáscara y cortarla en trozos acordes al tamaño del perro.

Incorporarla de forma gradual y prestar atención a posibles reacciones adversas.

La batata puede ser un buen complemento dentro de una alimentación equilibrada, pero no debe reemplazar al alimento balanceado. Ofrecida con moderación y siguiendo estas pautas, es una opción simple y natural para sumar variedad y nutrientes a la dieta de tu perro sin descuidar su salud.