La mejor forma de cocinar la batata para conservar sus nutrientes: ¿por qué no hay que hervirla?

Aunque es deliciosa de muchas formas, no todas las cocciones preservan sus propiedades. Te contamos cuál es el mejor método para cocinar esta hortaliza sin perder sus nutrientes ni su sabor original.

La batata es una hortaliza muy nutritiva y versátil, reconocida por su aporte de fibra, potasio, betacarotenos, vitamina C y antioxidantes naturales. Incorporarla en la dieta regularmente puede beneficiar la salud visual, fortalecer el sistema inmunológico, ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la digestión. Sin embargo, la manera en que se cocina influye directamente en su valor nutricional y en su sabor característico dulce.

Muchas veces se cocina hervida durante mucho tiempo o se fríe para preparar chips o acompañamientos. El inconveniente de hervirla es que parte de sus vitaminas solubles en agua, como la vitamina C y algunas del grupo B, se pierden en el líquido de cocción. Por otro lado, freírla no solo aumenta las calorías, sino que también puede afectar sus antioxidantes y modificar su textura, volviéndola más pesada.

La mejor forma de cocinar la batata

Por eso, cocinar la batata en horno tradicional o en freidora de aire es el método que mejor conserva sus nutrientes y su sabor característico. A diferencia de la cocción en agua, el horneado potencia sus azúcares naturales sin necesidad de añadir ingredientes extra, y evita la absorción de grasas como en la fritura.

Este método mantiene intactos los minerales como el potasio, el manganeso y el cobre, y resalta la textura suave y cremosa interior con una capa levemente crocante por fuera, ideal para servir como guarnición, snack saludable o incluso como parte de postres sin azúcar agregada.

Cómo preparar batata al horno

Lavar bien las batatas, con un cepillo para remover toda la tierra. Secarlas y cortarlas en mitades, bastones o rodajas gruesas. No es necesario pelarlas. Precalentar el horno a 200 °C. Colocar las batatas en una bandeja con papel manteca o directamente sobre la rejilla. Opcional: rociar con un poco de aceite de oliva, sal marina, romero o pimentón ahumado. Cocinar entre 35 y 45 minutos, según el grosor y el tipo de corte, hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Servir solas o acompañadas con salsas naturales, yogur o hummus.

Valor nutricional de la batata

Cada 100 g cocina al horno, la batata aporta: