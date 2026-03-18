El otoño es un momento ideal para renovar balcones, jardines y macetas. Foto: Freepik

El otoño no solo marca el cambio de estación: también es un momento ideal para renovar balcones, jardines y macetas. Con temperaturas más suaves y menos horas de sol intenso, muchas plantas logran adaptarse mejor al trasplante e inicio de su crecimiento.

Por estos motivos, especialistas en jardinería recomiendan aprovechar esta época del año para sumar especies resistentes al frío y de fácil mantenimiento, capaces de aportar color incluso cuando el resto del jardín comienza a entrar en reposo.

Las mejores plantas para renovar tu jardín durante el otoño

1- Crisantemos: un clásico del otoño

Los crisantemos son una de las flores más representativas del otoño. Foto: Unsplash

Los crisantemos son, sin dudas, una de las flores más representativas de la temporada. Durante el otoño se convierten en protagonistas de balcones, jardines y patios gracias a su abundante floración.

Sus flores aparecen en una amplia variedad de colores y tienen la ventaja de tolerar bien las temperaturas frescas. Además, requieren cuidados simples, lo que los convierte en una excelente opción para quienes buscan sumar color sin demasiadas complicaciones.

2- Brezo: color inclusivo en los meses fríos

El brezo, también conocido como heather, es otra de las plantas que gana protagonismo en otoño. Foto: Unsplash

El brezo, también conocido como heather, es otra de las plantas que gana protagonismo en otoño. Se destaca por sus pequeñas flores en tonos rosados, violetas o blancos, que aportan vida al jardín cuando muchas otras especies comienzan a perder sus hojas.

Por su tamaño y resistencia, es ideal para balcones, jardines pequeños y macetas. Su capacidad para florecer en climas más fríos lo convierte en una alternativa muy valorada para mantener el color del jardín durante la temporada.

3- Cyclamen: perfecto para interiores

El cyclamen es una de las plantas más populares del otoño por su floración en bajas temperaturas. Foto: Unsplash

El cyclamen es una de las plantas más populares del otoño, en gran parte porque su floración coincide con la llegada de las temperaturas más bajas.

Sus flores, que suelen presentarse en tonos rosados, rojos o blancos, pueden mantenerse durante varias semanas si reciben los cuidados adecuados. Por eso, suele utilizarse para decorar espacios interiores como livings, entradas o cocinas de la casa, donde aporta un toque delicado y elegante.

¿Por qué el otoño es una buena época para sumar plantas?

Aunque muchas personas asocian la jardinería con la primavera, el otoño también ofrece condiciones muy favorables para incorporar nuevas especies.

Las temperaturas moderadas y la menor intensidad del sol reducen el estrés que provoca el calor del verano, lo que facilita la adaptación de las plantas.

Elegir plantas resistentes y adecuadas para esta época no solo ayuda a mantener los espacios verdes activos durante el otoño, sino que también permite disfrutar de balcones y jardines con color durante gran parte del año.