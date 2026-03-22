Bignonia anaranjada. Foto: Instagram @tallerdisenatujardin

La bignonia, una planta trepadora también reconocida como Campsis, florece en junio, necesita poca agua y también transforma cualquier pared en un mural colorido y lleno de magia. Además, es ideal para los jardineros principiantes ya que tiene gran resistencia y no necesita de mayor cuidado.

Esta planta, originaria de América del Norte, se adapta fácilmente a los distintos climas y suelos. Sus flores son reconocibles porque tienen forma de trompeta y colores intensos como rojo o rosa, los cuales atrae a los colibríes y mariposas.

Bignonia, flor. Foto: Freepik.

Cuáles son las características más destacadas de la bignonia

Bajo requerimiento hídrico: esta planta soporta períodos de sequía.

esta planta soporta períodos de sequía. Crecimiento rápido: la bignonia es ideal para cubrir muros y pérgolas con sus colores intensos.

la bignonia es ideal para cubrir muros y pérgolas con sus colores intensos. Fácil propagación : esta flor logra multiplicarse por esquejes con facilidad.

: esta flor logra multiplicarse por esquejes con facilidad. Resistencia: soporta plagas y enfermedades comunes.

Cabe resaltar que para un mejor desarrollo, se recomienda plantarla en lugares con sol y con buen drenaje. Un buen soporte permitirá que trepe y cubra superficies de forma uniforme.

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Bignonia, flor. Foto: Pixabay.

La hortensia, una planta fácil de cuidar y muy delicada

La hortensia trepadora no solamente es bella y perfumada, sino que además es resistente, versátil y crece en la adversidad más hostil: puede prosperar en condiciones de sombra parcial o luz filtrada, y prefiere los suelos húmedos pero bien drenados.

Su naturaleza rústica le permite adaptarse con facilidad, siempre que reciba los cuidados básicos en sus primeros meses de cultivo. Una vez establecida en el jardín, tolera incluso algunos periodos de sequía.

Hortensia trepadora. Fuente: Pexels

Sin embargo, durante la primavera y el verano conviene mantener el sustrato constantemente húmedo —aunque sin encharcar— para asegurar una floración abundante. En la temporada fría, el riego debe reducirse.

A diferencia de otras enredaderas más exigentes, la hortensia trepadora no requiere podas frecuentes. Basta con un recorte ocasional para mantener su forma y evitar que invada zonas no deseadas. Los expertos recomiendan hacerlo después de la floración, en verano, para conservar su estética sin comprometer su crecimiento.