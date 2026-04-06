Como en Avatar, pero en la vida real:

plantas

Una empresa china de biotecnología, Magicpen Bio, creó mediante ingeniería genética plantas que brillan en la oscuridad recreando la noche del planeta Pandora, escenario de la película “Avatar”.

Estas plantas con follaje y flores resplandecientes se exhibieron en la principal conferencia tecnológica de China, el Foro Zhongguancun, como una alternativa sostenible para la iluminación de espacios públicos. La propuesta, destacada por la Cadena Global de Televisión de China (CGTN), apunta a ofrecer una alternativa más sustentable frente a los sistemas tradicionales de iluminación.

Pandora en Disney Foto: Royal Holiday Travel

Hito de la ingeniería genética: una empresa china logra crear plantas que brillan en la oscuridad

El llamativo desarrollo fue posible gracias a técnicas de edición genética, que permitieron incorporar en células vegetales genes bioluminiscentes provenientes de luciérnagas y hongos. A partir de ese proceso, más de 20 especies, entre ellas orquídeas Phalaenopsis, girasoles y crisantemos, lograron emitir luz propia en la oscuridad.

De acuerdo con Li Renhan, fundador de la compañía y doctor en biología por la Universidad Agrícola de China, la iniciativa tiene su origen en un anhelo de infancia.

“Nací en el campo. En aquel entonces, mi familia no tenía dinero, así que por las noches no podía hacer otra cosa que tumbarme en una hamaca en el bosquecillo de bambú de mi abuelo para refrescarme. Las luciérnagas a menudo se posaban en mis brazos”, contó.

plantas Foto: Copilot AI por Canal 26

El investigador explicó que el desarrollo de plantas capaces de brillar en la oscuridad fue pensado con un objetivo concreto: impulsar su aplicación en el turismo cultural y en las actividades vinculadas a la economía nocturna.

¿Qué planes a futuro tienen sobre estas plantas bioluminiscentes?

Según Li, el alcance de esta innovación excede lo meramente visual. Las plantas bioluminiscentes podrían utilizarse para iluminar parques y espacios públicos sin necesidad de electricidad, ya que su funcionamiento dependería únicamente de agua y nutrientes.

“Imaginen un valle lleno de plantas luminiscentes en la oscuridad; sería como traer el mundo de ‘Avatar’ a la Tierra. ¡Qué experiencia inolvidable sería!”, afirmó Li.

“Estas plantas no necesitan electricidad. Solo necesitan agua y fertilizante. Ahorran energía, reducen las emisiones y pueden iluminar las ciudades por la noche”, explicó.