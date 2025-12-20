Sacado de Avatar: el impresionante lugar que inspiró el universo Pandora y sorprende al mundo

Parece salido de una película de ciencia ficción, pero existe de verdad. Este parque natural, con gigantescas columnas de piedra que parecen flotar en el aire, fue la principal fuente de inspiración para crear el universo Pandora de Avatar y hoy sorprende a viajeros de todo el mundo.

Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, China. Foto: Instagram @21fotinhos

La llegada de una nueva película de Avatar a los cines promete romper récords y volver a despertar la fascinación por el universo de Pandora. Sus paisajes imponentes y su naturaleza exuberante cautivan a millones, pero lo que pocos saben es que este mundo no es solo fruto de la imaginación: existe un parque real que sirvió de inspiración para crear este universo.

El impresionante lugar real que inspiró el universo Pandora de Avatar

El universo de Pandora, con sus montañas flotantes y paisajes imposibles, no surgió solo de la imaginación de James Cameron. Gran parte de esa estética está inspirada en un lugar real: el Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, China. Este sitio es famoso por sus enormes pilares de piedra de cuarcita que se elevan cientos de metros y parecen desafiar la gravedad, muy similares a las montañas que aparecen en Avatar.

Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, China. Foto: Instagram @21fotinhos

Cameron y su equipo tomaron este paisaje como referencia visual para crear Pandora, combinándolo luego con elementos digitales y de ciencia ficción. De hecho, tras el estreno de la película en 2009, una de las formaciones del parque fue rebautizada oficialmente como “Montaña Aleluya de Avatar”, en homenaje al film. Desde entonces, Zhangjiajie se convirtió en un destino turístico icónico para fanáticos del cine y amantes de la naturaleza.

Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, la inspiración de Pandora

Este enorme parque nacional de China es tan impactante que parece irreal. Está repleto de columnas de piedra que superan los 200 metros de altura y se elevan desde el suelo como si flotaran en el aire, en un paisaje que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Avatar, película. Foto: Disney.

La experiencia empieza incluso antes de llegar: para recorrerlo hay que tomar varios teleféricos con vistas impresionantes y subirse al ascensor exterior más alto del mundo, una verdadera locura.

Muy cerca también se encuentra la famosa Puerta del Cielo, una cueva natural de 130 metros de altura que atraviesa la montaña, a la que se accede por una escalera de 999 escalones que se iluminan de noche. A eso se suman pasarelas de cristal con vistas increíbles, el teleférico más largo del mundo —con 7,5 kilómetros de recorrido— y el puente de cristal más alto y largo del planeta.

Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, China. Foto: Instagram @xuejiazacsko

Todo parece de película y rompe por completo con la imagen tradicional que muchos tienen de China. Eso sí: el parque es inmenso, tiene varias zonas y organizar la visita puede ser todo un desafío. Por eso, lo ideal es revisar la información disponible antes de ir y planificar bien el recorrido.