La planta que crece sola en otoño y resiste el frío:

crisantemo, la flor del otoño Foto: Freepik

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a bajar y muchas plantas pierden fuerza o entran en modo reposo. Sin embargo, hay una especie que se destaca por hacer todo lo contrario: el crisantemo. Esta planta no solo resiste el frío, sino que florece en su mejor momento justo cuando el resto del jardín se apaga.

Su capacidad de adaptación al clima frio y hostil, sumado al bajo mantenimiento, la convierte en una opción ideal tanto para principiantes en la jardinería, como para quienes buscan embellecer sus espacios sin dedicar demasiado tiempo. En patios, balcones o jardines, el crisantemo aporta color y vida incluso en los meses más fríos del año.

crisantemo, la flor del otoño Foto: Freepik

El crisantemo es una de las especies más valoradas por los paisajistas, ya que pueden soportar el frío típico de regiones como la Patagonia sin mayores inconvenientes, siempre que no se exponga a heladas extremas durante períodos prolongados.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Tolera el frío sin perder su floración

Requiere poco riego, especialmente en exteriores

Se adapta tanto a macetas como al suelo directo

Florece en otoño, cuando otras plantas no lo hacen

Gracias a estas características, es común decir que “crece sola”, ya que no necesita cuidados constantes para mantenerse saludable.

crisantemo, la flor del otoño Foto: Freepik

Cómo cuidarla para que dure toda la temporada

Si bien el crisantemo es resistente, algunos cuidados básicos pueden ayudar a potenciar su crecimiento y prolongar su floración:

Ubicación: colocarla en un espacio con buena luz natural, preferentemente con sol suave

Riego moderado: regar solo cuando la tierra esté seca, evitando el exceso de agua

Buen drenaje: fundamental para prevenir que las raíces se pudran

Protección ante heladas: en caso de frío extremo, conviene resguardarla

crisantemo, la flor del otoño Foto: Freepik

Con estas condiciones simples, la planta puede mantenerse fuerte y floreciendo durante varias semanas. Cabe destacar además que el crisantemo es perfecto para quienes no tienen experiencia en jardinería o disponen de poco tiempo. Su bajo nivel de exigencia permite disfrutar de un espacio verde sin complicaciones.

Por otro lado, se trata de una planta que se adapta muy bien a balcones y espacios reducidos, por lo que es una excelente alternativa para entornos urbanos. A diferencia de otras flores que entran en pausa durante el otoño, el crisantemo florece y se mantiene vigoroso. Su capacidad para aportar color en los meses más fríos lo convierte en una de las mejores elecciones para esta época.