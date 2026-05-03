El puente del futuro pensado para peatones y ciclistas que durará 200 años. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el norte de Europa, donde el clima obliga a planificar cada detalle, Helsinki inauguró su puente más largo, pero también uno de los más disruptivos. Con 1,19 kilómetros de extensión, el puente Kruunuvuori no está pensado para autos, sino para personas. Peatones, ciclistas y, en el corto plazo, el tranvía, serán los únicos protagonistas de esta infraestructura que marca un cambio de paradigma en la planificación urbana.

Infraestructura sostenible en Europa: el proyecto Kruunusillat apuesta por peatones, bicicletas y transporte público

El puente forma parte del ambicioso proyecto Kruunusillat (Puentes de la Corona), que busca mejorar la conectividad entre los barrios insulares del este y el centro de la ciudad. Sin embargo, su alcance va mucho más allá del transporte: propone una nueva forma de habitar el espacio urbano, donde la movilidad activa y el transporte público reemplazan al vehículo privado.

Un detalle interesante del puente es su leve curvatura horizontal que permite mejorar la orientación. Foto: Wikipedia

A partir de 2027, se incorporará una línea de tranvía que permitirá viajes rápidos y eficientes sin necesidad de utilizar el automóvil, en un contexto donde zonas como Kruunuvuorenranta se encuentran en pleno crecimiento demográfico.

Ingeniería de vanguardia: un puente en Finlandia diseñado para durar 200 años

El puente Kruunuvuori no solo impresiona por su tamaño, sino también por su concepción a largo plazo. Su estructura atirantada, sostenida por un pilono de 135 metros de altura, fue diseñada para resistir hasta dos siglos de uso.

Su estructura, sostenida por un pilono de 135 metros de altura, fue diseñada para resistir hasta dos siglos de uso. Foto: Wikipedia

Para lograrlo, se utilizaron materiales como acero inoxidable en áreas expuestas al agua marina, reduciendo el riesgo de corrosión, y se reforzaron las estructuras sumergidas para soportar tensiones constantes. Además, incorpora soluciones prácticas como sistemas que facilitan el desprendimiento natural del hielo y barandillas que protegen del viento, adaptándose a las condiciones climáticas extremas del norte europeo.

Diseño urbano inteligente: curvatura, iluminación y experiencia del usuario en el puente de Helsinki

Uno de los detalles más interesantes del puente es su leve curvatura horizontal. Lejos de ser una decisión estética, esta forma permite mejorar la orientación de quienes lo recorren, haciendo el trayecto más agradable e intuitivo.

Un detalle interesante del puente es su leve curvatura horizontal que permite mejorar la orientación. Foto: Wikipedia

Por la noche, el pilono se ilumina con distintos colores según la hora o la época del año, reforzando la identidad visual del puente y convirtiéndolo en un nuevo ícono urbano de Helsinki.

Movilidad urbana sin autos: la estrategia de Helsinki para reducir el uso del coche

El puente Kruunuvuori se inscribe en una tendencia creciente en Europa: reducir el tráfico privado y fortalecer alternativas sostenibles. Helsinki lleva años trabajando en esa dirección, con un objetivo claro: que el automóvil deje de ser necesario en la vida cotidiana.

El puente Kruunuvuori busca reducir el tráfico privado y fortalecer alternativas sostenibles en Helsinki. Foto: Wikipedia

Proyectos como este no solo buscan mejorar la infraestructura, sino también modificar hábitos. Cuando caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público resulta más cómodo y eficiente, la elección cambia de forma natural, sin necesidad de imposiciones.