La iniciativa contó con la participación de unas 20.000 personas y fue certificada oficialmente por Guinness World Records, lo que validó el logro alcanzado por las autoridades locales. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En un presente marcado por la urgencia de combatir el cambio climático, India sorprendió al mundo con una iniciativa sin precedentes: la creación de un bosque urbano de más de 250.000 árboles en tan solo 60 minutos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Varanasi, a orillas del río Ganges, y no solo implicó un nuevo récord mundial, sino también una apuesta estratégica por el desarrollo sostenible.

La iniciativa contó con la participación de unas 20.000 personas y fue certificada oficialmente por Guinness World Records, lo que validó el logro alcanzado por las autoridades locales. Foto: U

India logra lo imposible: crean un bosque urbano en tan solo 60 minutos

La magnitud del proyecto radica tanto en la velocidad de ejecución como en la escala alcanzada. Más de 20.000 personas participaron de manera coordinada para plantar 251.446 árboles en una hora, superando la marca que China había mantenido durante casi una década.

La hazaña fue certificada por Guinness World Records, lo que le otorgó reconocimiento internacional. Sin embargo, más allá del récord, la iniciativa busca posicionarse como un modelo replicable de intervención ambiental en zonas urbanas.

Varanasi, conocida como la ciudad más sagrada de la India a orillas del río Ganges, ha establecido un hito medioambiental significativo al plantar un bosque urbano masivo para combatir la contaminación. Foto: U

Plantan más de 250.000 árboles en India: los detalles del proyecto

El nuevo bosque urbano ocupa aproximadamente 56 hectáreas y fue dividido en 60 sectores estratégicos, cada uno con miles de ejemplares. En total, se plantaron 27 especies autóctonas, incluyendo árboles como teca, bambú y arjun, junto con variedades frutales como mango, guayaba y granada.

El proyecto también incorpora plantas medicinales tradicionales, lo que refuerza su valor cultural y económico. Para optimizar el crecimiento, se aplicó el método Miyawaki, una técnica japonesa que permite desarrollar bosques densos en períodos cortos.

Este enfoque no solo favorece la biodiversidad, sino que también mejora la calidad del suelo y acelera la captura de carbono, dos factores clave en la lucha contra el cambio climático.

El proyecto también incorpora plantas medicinales tradicionales, lo que refuerza su valor cultural y económico. Foto: U

Cambios y funcionamiento del bosque urbano: los resultados que proyectan a futuro

Las autoridades locales estiman que el bosque comenzará a generar beneficios económicos a partir del tercer año, mediante la producción de frutas, flores y plantas medicinales. Este aspecto convierte al proyecto en una iniciativa autosustentable a mediano plazo.

Para asegurar su desarrollo, se implementó un sistema de riego de alta eficiencia, compuesto por 10 pozos, más de 10.800 metros de tuberías y 360 aspersores. Esta infraestructura permitirá optimizar el uso del agua y garantizar la supervivencia de las especies plantadas.

Las autoridades locales estiman que el bosque comenzará a generar beneficios económicos a partir del tercer año, mediante la producción de frutas, flores y plantas medicinales. Foto: U

Además, se espera que la consolidación de las raíces contribuya a reducir la erosión del suelo en la ribera del Ganges, especialmente durante la temporada de monzones.

De este modo, el bosque urbano no solo representa un récord mundial, sino también un ejemplo concreto de cómo la planificación ambiental puede integrarse con el desarrollo económico y la preservación del patrimonio natural.