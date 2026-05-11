Construyen un río artificial con más de 100 km en Sudamérica:

La construcción de un río artificial de más de 100 kilómetros en Sudamérica. Foto: SRH.CE

Un país sudamericano avanza en uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos de su historia reciente. Se denomina Cinturón Hídrico y busca transformar el abastecimiento de agua al nordeste de la región en cuestión a través de la construcción de un “río artificial” de 145 kilómetros que permitirá redistribuir recursos hídricos hacia zonas más afectadas por la sequía.

El país en cuestión es Brasil, el estado elegido es Ceará y la megaobra ya superó el 91% de la ejecución. Considerada un hito de la ingeniería regional por su capacidad para conectar cuencas que están históricamente aisladas y garantizar así el suministro estable en una de las áreas con mayor estrés hídrico de Brasil.

El proyecto se lleva a cabo en Ceará, Brasil.

145 km de río artificial en Ceará: así es el megaproyecto que busca transformar el mapa hídrico del nordeste brasileño

El proyecto del Cinturón Hídrico fue diseñado para transportar agua desde la presa de Jati hacia distintas regiones del interior de Ceará. Esta infraestructura incluye canales, túneles y estructuras de control que aprovechan la pendiente natural del terreno a fin de movilizar el caudal sin depender de sistemas de bombeo de alto costo energético.

Según datos de la Secretaría de Recursos Hídricos brasileña, el sistema permitirá abastecer de agua a 24 municipios y beneficiará de manera directa a más de 561.000 personas en la región del Cariri.

Además, la obra se integra con el Eje Norte del río São Francisco, uno de los principales proyectos de trasvase hídrico del país. Algunos tramos ya se encuentran operativos, mientras que los lotes 3 y 4 tienen fecha de finalización prevista para junio de 2026.

Las autoridades brasileñas destacan que la infraestructura no solo garantizará agua potable para consumo humano, sino también recursos para la industria, la agricultura y el turismo, sectores fundamentales para la economía regional.

La región más árida de Brasil necesita de este nuevo río artificial: cuáles serán sus beneficios

El nordeste brasileño enfrenta históricamente largos períodos de sequía y pérdidas agrícolas derivadas de fenómenos climáticos extremos como El Niño. Por eso, el nuevo sistema hídrico aparece como una herramienta clave para reducir la vulnerabilidad económica y social de millones de habitantes.

El proyecto también se conecta con el sistema conocido como Eixão das Águas, una red que permitirá extender el abastecimiento a más de cinco millones de personas, incluyendo áreas de la región metropolitana de Fortaleza.

De acuerdo con estimaciones técnicas, la regularización del suministro de agua podría aumentar hasta un 30% la eficiencia del riego agrícola y reducir significativamente las pérdidas provocadas por la falta de lluvias.

Un “río artificial” de 145 kilómetros en Brasil. Foto: Foto generada con IA

La inversión total supera los 1.000 millones de reales y cuenta con financiamiento conjunto del Gobierno Federal y del estado de Ceará. Para los especialistas, la obra representa además una estrategia de adaptación frente al avance de la desertificación en el nordeste brasileño.

El secretario de Recursos Hídricos de Ceará, Fernando Santana, destacó recientemente que el avance del proyecto superó las previsiones iniciales. “La meta era terminar el año con un 85% de ejecución, pero ya alcanzamos el 91% antes del cierre del ejercicio”, afirmó.

Con esta megaobra, Brasil busca consolidar un nuevo modelo de gestión hídrica capaz de enfrentar las consecuencias del cambio climático y garantizar agua en una de las regiones más castigadas por la escasez.