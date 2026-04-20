El descubrimiento de un nuevo dinosaurio en el sur argentino. Foto: Unsplash.

Un reciente hallazgo por parte de un equipo de investigadores del CONICET da que hablar y significa un análisis más pormenorizado de la evolución de los dinosaurios saurópodos en la Patagonia.

Es que fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, donde científicos identificaron una nueva especie que vivió durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años.

El ejemplar en cuestión fue denominado Bicharracosaurus dionidei y toda su descripción quedó plasmada en la revista científica Peer J.

Descubren un nuevo dinosaurio en Chubut. Foto: NA.

Lo que hay que saber sobre este nuevo dinosaurio

El Bicharracosaurus pertenece al grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros caracterizados por su gran tamaño, largos cuellos y colas extensas.

Los restos que fueron recuperados, principalmente sus vértebras dorsales, sacras y caudales, demuestran rasgos anatómicos distintivos que dan lugar a su identificación como una nueva especie.

Se destacan las complejas cavidades internas en las vértebras, interpretadas como adaptaciones evolutivas que podrían haber contribuido a aligerar el peso del esqueleto sin perder resistencia estructural.

Uno de los puntos más importantes del descubrimiento tiene que ver con su ubicación dentro del árbol evolutivo de los saurópodos, dado que los investigadores sostienen que este dinosaurio ocupa una posición intermedia entre las formas más primitivas y los gigantes más avanzados que existieron durante el período Cretácico.

Por ello, se transforma en un eslabón clave para entender cómo evolucionaron los dinosaurios, particularmente en lo que respecta al hemisferio sur.

El contexto geológico también resulta fundamental para interpretar el hallazgo. La formación Cañadón Calcáreo es una unidad ampliamente reconocida por su riqueza paleontológica dentro de la Patagonia argentina. Durante el Jurásico, esta región contaba con un ambiente húmedo y abundante vegetación, condiciones ideales para el desarrollo de grandes herbívoros como los saurópodos. El descubrimiento de Bicharracosaurus contribuye a reconstruir con mayor precisión estos ecosistemas antiguos.

Descubren los restos de un nuevo dinosaurio en Chubut. Foto: NA.

El estudio destaca además que esta especie presenta una combinación de rasgos primitivos y derivados, lo que sugiere que los saurópodos de la Patagonia siguieron trayectorias evolutivas propias, distintas de las registradas en otras partes del mundo. Este punto refuerza la idea de que Sudamérica fue un escenario clave en la diversificación temprana de estos dinosaurios.

Finalmente, el hallazgo también pone en valor el trabajo de la paleontología argentina y la colaboración con comunidades locales. El nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos.