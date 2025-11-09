Jurassic World vuelve al cine: todo lo que se sabe sobre la próxima película de la saga

Universal Pictures ya trabaja en una nueva entrega de su franquicia más exitosa, con estreno previsto para 2027. Scarlett Johansson volvería a interpretar a Zora Bennett bajo la dirección de Gareth Edwards, en una historia que promete expandir el universo jurásico con más acción, ciencia y misterio.

Jurassic World, película. Foto: Universal Pictures.

Universal Pictures prepara una nueva aventura prehistórica que promete reactivar la fiebre de los dinosaurios en la gran pantalla. Según trascendió, el estudio trabaja en Jurassic World 5 (título provisional), la próxima película de la exitosa saga que podría llegar a los cines en 2027, con el regreso estelar de Scarlett Johansson como protagonista.

De acuerdo con el sitio especializado EmpireCity Box Office, la producción ya se encuentra en etapa de planificación y las negociaciones avanzan para que Gareth Edwards, responsable de “Jurassic World: Rebirth”, vuelva a dirigir el proyecto.

Jurassic World Rebirth, película. Foto: Universal Pictures.

La decisión mantiene la continuidad creativa de una franquicia que desde su reinicio en 2015 generó miles de millones de dólares en taquilla y renovado el interés del público por las criaturas prehistóricas más famosas del cine.

Aunque hasta el momento Universal no emitió un comunicado oficial, todo apunta a que Johansson retomará su papel de Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas que se enfrentó a uno de los escenarios más desafiantes del universo jurásico.

La actriz, que debutó en la saga con “El Renacer”, habría firmado contrato para múltiples secuelas, como en su momento hicieron Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

“Jurassic World: Dominion”.

En “Jurassic World: El Renacer”, la historia se desarrollaba cinco años después de los sucesos de Dominion, mostrando un planeta donde los dinosaurios apenas lograban sobrevivir en hábitats tropicales aislados.

En ese entorno hostil, tres especies colosales poseían material genético con propiedades milagrosas, capaces de revolucionar la medicina humana. Zora lideraba una misión secreta para obtener esas muestras, pero un accidente con una familia civil la arrastraba a una isla perdida, donde descubriría un secreto que cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre la evolución.

Jurassic World, película. Foto: Universal Pictures.

El éxito de la última entrega, con más de 868 millones de dólares recaudados mundialmente, consolidó el interés del público por la saga y alentó a Universal a acelerar la producción de una nueva historia. Si las fechas se confirman, Jurassic World 5 mantendría la periodicidad de tres años entre estrenos, con la expectativa de ofrecer una experiencia visual aún más ambiciosa.