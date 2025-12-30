Dinosaurios hiperrealistas en Unicenter: la muestra imperdible para las vacaciones de verano en la ciudad

Se trata de un plan ideal para visitar con los más chiquitos y los fanáticos de la arqueología. La experiencia es educativa y llena de entretenimiento.

Muestra de dinosaurios en el Unicenter Foto: Instagram @eracretacica

Las vacaciones de verano en el AMBA están llenas de sorpresas. Un plan ideal para toda la familia se encuentra en la zona norte del Gran Buenos Aires, en el Unicenter Shopping, que recibe una impactante muestra de dinosaurios hiperrealistas que invita a viajar millones de años hacia el pasado a través de una experiencia inmersiva, educativa y llena de entretenimiento, pensada para grandes y chicos.

La muestra se llama “Era Cretácica 2”, una exhibición que permanecerá abierta hasta el 1 de marzo y puede visitarse todos los días de 12 a 20 horas en el shopping ubicado en Paraná 3745, Martínez. El recorrido propone sumergirse en el mundo prehistórico con escenarios especialmente diseñados para divertirse aprendiendo y, sobre todo, resguardados del calor intenso en la ciudad.

Muestra de dinosaurios en el Unicenter Foto: Instagram @eracretacica

De qué se trata la muestra de dinosaurios en el Unicenter

La muestra ubicada en el famoso shopping cuenta con aproximadamente 50 dinosaurios animatrónicos de diferentes tamaños, distribuidos a lo largo de un circuito con efectos especiales, ambientaciones temáticas y espacios pensados para sacar fotos. Además del impacto visual, cada sector ofrece información educativa sobre las especies representadas, combinando entretenimiento con aprendizaje.

Uno de los grandes atractivos de Era Cretácica 2 son sus espacios interactivos, especialmente pensados para el público infantil. Esta propuesta incluye un laboratorio de experimentos, una plaza de juegos con ejemplares para montar y hasta una amplia experiencia de paleontología que permite participar como si se tratara de una excavación real.

Muestra de dinosaurios en el Unicenter Foto: Instagram @eracretacica

Como beneficio adicional, la exhibición ofrece un 50% de descuento en la entrada para personas jubiladas y para quienes presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) por movilidad reducida.

Para acceder a esta bonificación, es necesario completar previamente un formulario online que se encuentra en la página oficial de la muestra o bien en las historias destacadas del Instagram oficial.

Esta muestra pretende acercar al público como es la labor de los paleontólogos que trabajan en la Patagonia durante los días de expedición en la búsqueda de nuevos ejemplares para conocer un poco más de la historia de nuestro planeta, fomentar la ciencia y sobre todo, educar a todas las edades.