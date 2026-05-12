Camarones, Chubut. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Ubicado sobre la costa atlántica de Chubut, el pequeño pueblo de Camarones se convirtió en uno de los destinos más maravillosos y tranquilos de la Patagonia argentina. Con playas casi vacías, paisajes inigualables y una enorme riqueza natural, muchos viajeros lo consideran “el secreto mejor guardado” de la costa patagónica.

A diferencia de otros destinos turísticos más concurridos, Camarones invita a desconectarse y disfrutar del ritmo lento del mar, los atardeceres y la fauna marina.

Camarones, Chubut. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Qué actividades se pueden hacer en Camarones

Uno de los principales atractivos es la reserva de Cabo Dos Bahías, una de las pingüineras más lindas de la Patagonia. Allí se puede caminar por senderos y pasarelas rodeados de miles de pingüinos de Magallanes, además de observar lobos marinos, guanacos y aves costeras.

También hay excursiones náuticas para recorrer el mar patagónico y descubrir sectores de Patagonia Azul, una región reconocida por su biodiversidad marina. Allí, entre las actividades más elegidas aparecen:

Avistaje de fauna marina

Caminatas costeras

Trekking y fotografía

Pesca deportiva

Navegación

Recorridos gastronómicos con pescados y mariscos frescos

Cabo Dos Bahías. Foto: Instagram/anpcabodosbahias

Además, quienes visitan el pueblo suelen recorrer:

La costanera.

Las playas cercanas.

El puerto pesquero.

El Museo de la Familia Perón, donde Juan Domingo Perón pasó parte de su infancia.

Con su mezcla de naturaleza virgen, tranquilidad y paisajes marítimos únicos, Camarones aparece cada vez más en el radar de quienes buscan conocer una Patagonia diferente, lejos de las multitudes y en contacto directo con el mar y la fauna del sur argentino.

Camarones, Chubut. Foto: chubutpatagonia.gob.ar

Un lugar clave para el turismo

Camarones forma parte del proyecto Patagonia Azul, un corredor de conservación marina considerado uno de los ecosistemas más ricos del Mar Argentino.

En los últimos años se fortalecieron proyectos científicos y ambientales para proteger aves marinas, mamíferos y humedales de la zona.

Otro dato curioso es que en Camarones pasó parte de su infancia Juan Domingo Perón. En el pueblo funciona el Museo de la Familia Perón, donde se recuerda la historia familiar del expresidente argentino.

Museo de la Familia Perón, Camarones. Foto: argentina.gob.ar

Cómo llegar a Camarones desde la capital de Chubut

Desde Rawson, capital provincial, hay unos 260 kilómetros hasta Camarones y el camino más utilizado es:

Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur.

Luego desviarse por la Ruta Provincial 30.

Continuar hasta llegar al pueblo.

El trayecto en auto demora entre tres y tres horas y media aproximadamente.

También existen servicios de micros desde ciudades cercanas como Trelew y Comodoro Rivadavia.