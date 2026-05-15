Instalados sobre el agua y orientados de este a oeste, los paneles solares verticales permiten generar electricidad en las horas de mayor consumo, mejorando la eficiencia del sistema energético. Foto: The Guardian

Una instalación tecnológica poco convencional encendió el interés del sector energético: paneles solares colocados en vertical sobre un lago están produciendo más electricidad en las primeras horas del día y al atardecer, justo cuando crece la demanda en hogares e industrias.

El proyecto piloto, desarrollado por la firma alemana SINN Power, introduce una modificación simple pero disruptiva en el diseño: en lugar de inclinar los módulos hacia el sol, los ubica de forma perpendicular, con orientación este-oeste. El resultado es una curva de generación con dos picos diarios.

La planta fue montada sobre una gravera en Baviera y cuenta con unos 2.500 paneles flotantes. En conjunto, alcanza una capacidad cercana a 1,8 megavatios y ya aporta energía a una industria cercana, en lo que funciona como una prueba a escala real.

Instalados sobre el agua y orientados de este a oeste, los paneles solares verticales permiten generar electricidad en las horas de mayor consumo, mejorando la eficiencia del sistema energético. Foto: The Guardian

Cómo funcionan los paneles solares verticales

Este formato rompe con la lógica dominante de la energía solar, que históricamente concentra la mayor producción al mediodía. Ese esquema genera un desbalance: exceso de energía en horas de baja demanda y menor disponibilidad cuando la red más lo necesita.

En cambio, los módulos verticales distribuyen la captación a lo largo del día. La cara orientada al este absorbe la radiación matinal, mientras que la cara oeste entra en acción por la tarde. Al tratarse de paneles bifaciales, ambos lados pueden generar electricidad en simultáneo.

Ventajas de generar energía en las horas de mayor demanda

El fenómeno tiene un impacto directo en la gestión de la red eléctrica, ya que reduce la brecha entre generación y consumo. Esto, en teoría, disminuye la necesidad de grandes sistemas de almacenamiento y mejora la eficiencia del sistema general.

Instalados sobre el agua y orientados de este a oeste, los paneles solares verticales permiten generar electricidad en las horas de mayor consumo, mejorando la eficiencia del sistema energético. Foto: The Guardian

Otro factor clave es el entorno acuático. Al estar instalados sobre el agua, los paneles reciben luz reflejada desde la superficie, lo que eleva su rendimiento. Este efecto, conocido como albedo, puede aumentar la producción, especialmente en condiciones de baja radiación directa.

El rol del agua en la eficiencia del sistema

A su vez, el lago actúa como un regulador térmico natural. La circulación de aire en torno a los paneles y la temperatura más baja del entorno ayudan a evitar el sobrecalentamiento, uno de los principales factores que reducen la eficiencia en instalaciones solares terrestres.

Desde el punto de vista técnico, uno de los desafíos fue la estabilidad. Las estructuras flotantes incorporan un sistema tipo quilla sumergida que equilibra el conjunto frente al viento y el oleaje, junto con tensores que absorben el impacto sin rigidez extrema.

Costos, desafíos y dudas ambientales

Pese a sus ventajas, el modelo enfrenta obstáculos. Los costos de instalación son superiores a los de los parques solares tradicionales, debido a materiales específicos para ambientes acuáticos y componentes eléctricos de alta protección.

Instalados sobre el agua y orientados de este a oeste, los paneles solares verticales permiten generar electricidad en las horas de mayor consumo, mejorando la eficiencia del sistema energético. Foto: The Guardian

También persisten interrogantes ambientales. Aunque el diseño deja espacio entre los módulos para permitir el paso de luz y oxígeno, especialistas advierten que será necesario monitorear durante años el impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

Con capacidad para abastecer a cientos de hogares, la planta funciona hoy como un laboratorio en funcionamiento. Sus resultados podrían marcar el camino hacia una nueva generación de soluciones solares más alineadas con el consumo real.