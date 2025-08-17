Muy parecida a la lengua de suegra: la planta que muchos confunden, pero que necesita cuidados distintos

Cómo cuidarla correctamente para mantener sus hojas saludables y disfrutar de su belleza por más tiempo.

Familia Sansevieria: Espada de San Jorge y Lengua de Suegra. Foto: Instagram @vivero212

Si alguna vez te confundiste entre la espada de San Jorge (Sansevieria zeylanica) y la lengua de suegra (Sansevieria trifasciata ‘Laurentii’), no estás solo. A simple vista, ambas plantas parecen casi idénticas, pero existen detalles que permiten distinguirlas fácilmente.

Además, ambas son ideales para decorar el hogar. Sus hojas elegantes y vistosas y su resistencia las convierten en una opción perfecta para darle un toque de verde a cualquier ambiente, sin requerir demasiados cuidados.

Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Cabe destacar que, con frecuencia, ambas se venden bajo el mismo nombre, lo que aumenta aún más la confusión entre ellas.

Sin embargo, reconocer las diferencias entre ambas plantas es clave para brindarles el cuidado adecuado y mantener sus hojas siempre vibrantes y saludables. Así, podrás disfrutar de su belleza por más tiempo y evitar problemas como amarillamiento o exceso de humedad.

¿Cómo diferenciarlas?

Las espadas de San Jorge tienen hojas muy similares a las de la lengua de suegra, pero carecen del borde amarillo característico de esta última. Sus hojas son más cilíndricas y redondeadas, con un verde uniforme que puede mostrar un leve tono grisáceo, mientras que la lengua de suegra presenta hojas más planas y un borde amarillo brillante.

Espada de San Jorge. Foto: Instagram @bio.garden.uy

Diferencias en cuidados

Aunque ambas son plantas resistentes y fáciles de mantener, sus necesidades no son idénticas:

Lengua de suegra: requiere poca agua, luz indirecta y se adapta muy bien a interiores con poca iluminación. Tolera descuidos y es bastante resistente.

Espada de San Jorge: necesita riego moderado, evitando encharcarla, y prefiere luz brillante indirecta. Sus hojas cilíndricas hacen que la planta sea más sensible al exceso de agua y a cambios bruscos de temperatura.

Más allá de sus diferencias, ambas plantas comparten ventajas: son muy duraderas, requieren cuidados mínimos y ayudan a purificar el aire, aportando un toque verde saludable a cualquier espacio.

Con estos simples detalles, vas a poder identificar correctamente cada especie y aprovechar al máximo su belleza y beneficios en tu hogar.