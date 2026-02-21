Diseñado para el medio acuático, utiliza el agua como electrodo inferior Foto: Foto generada con IA

En un momento en que las energías renovables buscan expandirse más allá del sol y el viento, un grupo de investigadores de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín ha desarrollado una tecnología capaz de transformar algo tan cotidiano como la lluvia en una fuente limpia de electricidad. Aunque suene a ciencia ficción, este avance es completamente real y promete abrir una nueva etapa en la generación energética.

El sistema ha sido bautizado como W‑DEG (Water‑integrated Droplet Electricity Generator) y se distingue de los generadores tradicionales porque aprovecha directamente el agua como parte activa de su funcionamiento. A diferencia de tecnologías anteriores basadas en estructuras rígidas y metales pesados, este dispositivo flota sobre la superficie de lagos, embalses o zonas costeras, lo que permite un despliegue mucho más versátil.

Cómo transforma una gota de lluvia en electricidad

El corazón del W‑DEG es una fina película dieléctrica situada en la parte superior. Cuando una gota impacta esta superficie, provoca una redistribución de cargas eléctricas, generando un pulso que se convierte en electricidad utilizable. Al mismo tiempo, el propio cuerpo de agua actúa como soporte mecánico y electrodo inferior, lo que elimina componentes pesados y reduce drásticamente los costes.

Este ingenioso diseño permite que los iones presentes en el agua funcionen como portadores de carga, optimizando la conducción eléctrica. En condiciones de impacto, una sola gota puede generar picos de hasta 250 voltios, cifras comparables a las de generadores basados en estructuras sólidas tradicionales.

Este dispositivo representa una alternativa prometedora para la generación de energía distribuida Foto: Foto generada con IA

Un dispositivo ligero, económico y preparado para condiciones reales

Uno de los aspectos más revolucionarios del W‑DEG es su peso: un 80% menor que sistemas metálicos previos, lo que facilita su transporte e instalación. Además, el coste de producción se reduce a la mitad, abriendo la puerta a aplicaciones a gran escala en entornos naturales.

Para garantizar un rendimiento constante, incluso durante lluvias intensas, el dispositivo incorpora microorificios de drenaje que permiten evacuar rápidamente el agua acumulada. Esto evita que la capa dieléctrica se sature y asegura un flujo eléctrico estable.

Los ensayos realizados por el equipo de investigación demostraron que un prototipo de apenas 0,3 metros cuadrados fue capaz de alimentar cincuenta luces LED de forma simultánea y recargar pequeños capacitores en minutos, incluso utilizando agua con distintos niveles de salinidad y condiciones biológicas naturales.

Convierte el impacto de la lluvia en electricidad renovable Foto: Foto generada con IA

Un paso adelante para las energías renovables

Más allá de su impacto tecnológico, el W‑DEG plantea una visión distinta sobre el aprovechamiento de fenómenos naturales. En regiones donde la energía solar pierde eficiencia en días lluviosos, este sistema podría convertirse en una fuente complementaria clave, garantizando suministro incluso en condiciones adversas.

El profesor Wanlin Guo, líder del proyecto, sostiene que permitir que el agua cumpla funciones estructurales y eléctricas “abre una vía diferente para la generación energética”, algo que podría transformar por completo la producción de energía en entornos húmedos o remotos.