Los fiscales de la causa de Fernando Báez Sosa. Foto: NA

El fiscal Juan Manuel Dávila, y su colega Gustavo García, hicieron la reserva horas después de que el tribunal condenara a los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Ahora tendrá veinte días hábiles para apelar ante la Cámara de Casación Bonaerense. La decisión se tomó luego de que solo cinco, de los ocho condenados, hayan recibido prisión perpetua.

El lunes 6 de febrero, el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores dictaminó la prisión perpetua sólo cinco, y no a todos como los fiscales solicitaron. De esta manera presentaron el recurso de reserva y tienen 20 días para apelar a la Cámara de Casación Bonaeresne.

Juicio por asesinato de Fernando Báez Sosa, foto Télam

Los rugbiers condenados. Foto: Télam.

La apelación no obstante se presenta ante ese mismo tribunal que tiene que revisar si lo concede ante esa instancia superadora.

La disconformidad de la fiscalía es que no impusieron penas de perpetua para todos pues ellos sostienen que son todos coautores materiales del crimen y no sólo cinco de los ocho implicados, ya que el tribunal a tres les impuso 15 años al considerarlos partícipes secundarios.

Ahora resta conocer si la querella y la defensa apelará el fallo aunque se da por descontado que así lo hagan por separado.

Conferencia de prensa de los padres de Fernando Báez Sosa. Foto: NA

Los padres de Fernando brindaron una conferencia después de la lectura. Foto: NA.

Las condenas dispuestas



Máximo Thomsen (23): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Ciro Pertossi (22): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Enzo Comelli (22): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Matías Benicelli (23): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Luciano Pertossi (21): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Ayrton Viollaz (23): 15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.





Blas Cinalli (21): 15 años de prisión, como partícipe secundario de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

