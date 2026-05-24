Tragedia en San Vicente. Foto: NA

Una familia completa murió este sábado por la tarde tras un brutal accidente ocurrido en el kilómetro 53 de la Ruta Provincial 6, en cercanías de San Vicente. El choque involucró a un Peugeot 207 y una camioneta Volkswagen Amarok y dejó como saldo cinco víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad.

Según informaron fuentes policiales, el Peugeot fue impactado desde atrás por la camioneta mientras circulaba en dirección hacia Cañuelas. La violencia del impacto fue tan grande que la trompa de la Amarok quedó incrustada casi hasta los asientos delanteros del automóvil.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

¿Quiénes eran los cinco integrantes del auto que fueron embestidos por una camioneta?

Las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y oriunda de Guernica, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años. En el vehículo también viajaba otro adulto cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Además, viajaban dos menores de edad, cuyos datos permanecen bajo reserva judicial. De acuerdo con las primeras pericias, serían hijos de la pareja fallecida.

Todos murieron en el acto como consecuencia de las gravísimas lesiones provocadas por el choque. El siniestro ocurrió alrededor de las 18 y generó una fuerte conmoción entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para retirar los vehículos y realizar las primeras tareas periciales.

¿Qué se sabe del conductor detenido y la investigación?

El conductor de la Volkswagen Amarok fue identificado como Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes. Tras el accidente sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°1 descentralizada de San Vicente, encabezada por la doctora Castro. La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo”.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Primera de San Vicente, Policía Científica y ambulancias de alta complejidad.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente cuáles fueron las causas exactas del accidente. Los peritos trabajan sobre distintas hipótesis para determinar la mecánica del choque y establecer si existió exceso de velocidad u otra maniobra imprudente por parte del conductor de la camioneta.