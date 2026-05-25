Cayó la banda que saqueó la casa de Del Potro:

La DDI de Azul desarticuló a una banda de ladrones internacional que tuvo injerencia en el robo que sufrió el tenista Juan Martín Del Potro. Foto: Eldía.com.

Una investigación de la DDI de Azul permitió desarticular una presunta banda internacional vinculada al robo que sufrió el extenista argentino Juan Martín del Potro en su casa de Tandil el pasado 15 de mayo.

El operativo terminó con la detención de cinco sospechosos, entre ellos dos ciudadanos chilenos que tenían alerta roja de Interpol por robos cometidos contra reconocidos deportistas de Estados Unidos, incluido Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift.

La investigación avanzó gracias al rastreo de un vehículo utilizado por los sospechosos tras el robo al extenista argentino.

La causa tomó un giro inesperado cuando los investigadores descubrieron que algunos de los implicados eran buscados internacionalmente por integrar una organización criminal dedicada a cometer entraderas y robos millonarios contra figuras del deporte profesional norteamericano.

Los detenidos fueron identificados como los chilenos Ignacio Zúñiga Cortés y Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años y con pedidos de captura internacional, además de Rodolfo Cartes Escobar, de 35 años; Alfredo Espinosa Gallardo, de 23; y el argentino Walter D’Amelo, de 39.

Cómo lograron identificar a la banda acusada del robo a Del Potro

Según informaron fuentes policiales, el avance de la investigación se produjo gracias a una infracción de tránsito registrada en la Ciudad de Buenos Aires. Los detectives lograron rastrear un Chevrolet Astra bordó que habría sido utilizado por los sospechosos para viajar hasta Tandil y escapar luego del robo.

A partir de esa pista, la DDI de Azul reconstruyó movimientos, identificó a los ocupantes del vehículo y estableció la posible participación de la banda en el golpe contra la propiedad del exnúmero tres del ranking ATP.

La DDI de Azul desarticuló una banda internacional acusada de robar en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil. Foto: NA.

El robo ocurrió cuando Juan Martín del Potro y su familia no se encontraban en la vivienda. Los delincuentes ingresaron al domicilio y sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, perfumes, premios deportivos y distintos objetos personales de valor.

Entre los elementos robados figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza con inscripción, una raqueta Babolat blanca y amarilla, un reloj Rolex y otros relojes de colección.

Los vínculos de los detenidos con robos a deportistas de elite en Estados Unidos

La investigación reveló además que dos de los detenidos tenían antecedentes y pedidos de captura internacional por delitos similares cometidos en Estados Unidos.

Sobre Bastián Jiménez Freraut pesaba una notificación roja de Interpol por integrar una organización acusada de cometer robos en viviendas de figuras de la NBA, la NFL y la NHL.

Junto a Ignacio Zúñiga Cortés, estaba señalado como presunto autor de asaltos contra deportistas reconocidos como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Bobby Portis.

Entre las víctimas también aparecía Travis Kelce, estrella de la NFL y pareja de Taylor Swift, una de las artistas más populares del mundo.

Entre las víctimas vinculadas a la organización aparece Travis Kelce, estrella de la NFL y pareja de Taylor Swift.

Los investigadores sospechan que la organización operaba con una logística cuidadosamente planificada, seleccionando viviendas de alto perfil y aprovechando momentos en los que las propiedades quedaban vacías.

Con las detenciones concretadas, la Justicia ahora intenta determinar el alcance total de las operaciones de la banda y si existen conexiones con otros robos ocurridos tanto en Argentina como en el exterior.

Fuentes cercanas a la causa no descartan nuevas detenciones ni allanamientos en las próximas semanas, mientras se analizan teléfonos celulares, movimientos migratorios y documentación secuestrada durante los operativos.