Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo y no irá preso

Felipe Pettinato fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, que falleció en un incendio en su departamento del piso 22 de Aguilar al 2300, en Palermo, el 16 de mayo de 2022. Es decir, no irá preso.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Pettinato culpable de provocar un incendio por negligencia que terminó con la muerte del neurólogo. Sin embargo, como la pena es baja, no irá preso.

Juicio contra Felipe Pettinato. Foto: captura de pantalla/redes sociales.

Antes de que se conociera el fallo, Felipe decidió no declarar. Tampoco lo había hecho durante la investigación ni en las siete audiencias del juicio, donde sí hablaron más de 15 testigos y peritos.

Caso de Felipe Pettinato

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Izquierda: Melchor Rodrigo, víctima / Derecha: Felipe Pettinato, acusado. Foto: NA.

Pasadas las 23.00, se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio, constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.