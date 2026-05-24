Choque en Mataderos. Foto: captura video X/bagliettoc

Un impactante accidente de tránsito sucedió en las primeras horas de este domingo 24 de mayo en el barrio porteño de Mataderos, cuando un auto volcó tras chocar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Ulrico Schmidl y avenida Lisandro de la Torre. Hasta allí se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad tras recibir el alerta por un Renault Twingo que había quedado volcado de costado sobre la calle.

Choque en Mataderos. Video: X/bagliettoc

De acuerdo con la información oficial, el vehículo impactó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado y sin ocupantes en su interior. Como consecuencia del choque, el Twingo terminó volcado sobre uno de sus lados.

El conductor del auto, según trascendió, un hombre mayor de edad, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Luego fue asistido por personal del SAME, que decidió trasladarlo al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos.

Choque en Mataderos. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Mientras tanto, los bomberos realizaron tareas preventivas en la zona: realizaron una línea de seguridad y desconectaron las baterías de ambos autos para evitar posibles riesgos derivados del siniestro. Las circunstancias en las que se produjo el accidente todavía siguen en investigación.

Choque en Mataderos. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Tragedia en San Vicente: cinco muertos, entre ellos dos menores, tras un violento accidente

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, tras ser embestidas por detrás por una camioneta de alta gama cuyo conductor quedó aprehendido.

El violento siniestro vial se registró en el kilómetro 53 de la mencionada ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. En ese sector, y por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un joven estudiante universitario de 28 años, identificado como Leandro Panetta y domiciliado en Quilmes, chocó por alcance a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en su mismo sentido.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Como consecuencia del fortísimo impacto, las cinco personas que viajaban en el automóvil compacto fallecieron de manera instantánea en el lugar del hecho.

Fuentes policiales informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de la localidad de Guernica, y quien manejaba el Peugeot, Juan Aníbal López Rodríguez (29), un hombre mayor de edad que aún no pudo ser identificado, y dos menores de edad cuyas identidades también permanecen bajo reserva.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Al lugar de la tragedia arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento masivo de los ocupantes del vehículo menor.