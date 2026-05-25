Lourdes Rosario Brizuela, argentina desaparecida en Chile. Foto: redes sociales.

Una joven argentina de 23 años es intensamente buscada en Chile luego de advertirle a su familia que estaba siendo perseguida en el país trasandino.

Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, oriunda de Salta, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

El caso se conoció después de que la Fundación Volviendo a Casa informara que la familia de la joven la busca desde hace casi una semana, luego de que ella enviara mensajes de WhatsApp en los que manifestaba sentir miedo y aseguraba que “un grupo de personas la estaba persiguiendo”.

Lourdes Rosario Brizuela, argentina desaparecida en Chile. Foto: redes sociales.

Tras esos mensajes, Lourdes dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente. “Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, señalaron desde la Fundación.

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

Para facilitar su identificación, difundieron sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

Lourdes Rosario Brizuela, argentina desaparecida en Chile. Foto: redes sociales.

Además, posee una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. También tiene varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, y un símbolo en la nuca.

Cualquier persona que tenga información sobre Lourdes Rosario Brizuela puede comunicarse de manera urgente al +549387457-0296 o al 911.