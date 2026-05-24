Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, tras ser embestidas por detrás por una camioneta de alta gama cuyo conductor quedó aprehendido.

El violento siniestro vial se registró en el kilómetro 53 de la mencionada ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. En ese sector, y por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un joven estudiante universitario de 28 años, identificado como Leandro Panetta y domiciliado en Quilmes, chocó por alcance a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en su mismo sentido.

Como consecuencia del fortísimo impacto, las cinco personas que viajaban en el automóvil compacto fallecieron de manera instantánea en el lugar del hecho.

Tragedia en San Vicente. Foto: X/Hechosanderecho

Fuentes policiales informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), vecina de la localidad de Guernica, y quien manejaba el Peugeot, Juan Aníbal López Rodríguez (29), un hombre mayor de edad que aún no pudo ser identificado, y dos menores de edad cuyas identidades también permanecen bajo reserva.

Al lugar de la tragedia arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento masivo de los ocupantes del vehículo menor.

Por su parte, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 Descentralizada de San Vicente, Dra. Castro, dispuso la inmediata aprehensión del conductor de la camioneta Amarok, quien fue trasladado a un hospital local bajo custodia policial para ser asistido y quedar a disposición de las pericias de rigor.

Tragedia en San Vicente. Foto: NA

El hecho fue caratulado de forma preventiva como “homicidio culposo”, según precisó el parte oficial firmado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.

Un camión chocó y derrumbó un puente peatonal en la autopista Panamericana

Un camión arenero chocó contra un puente peatonal de la autopista Panamericana a la altura de Escobar y provocó la caída de la estructura y el posterior choque de otros vehículos.

El incidente ocurrió este sábado sobre el kilómetro 51.500 del Ramal Campana de la mencionada autovía cuando el vehículo de carga conducido por un hombre de 49 años perdió el control por la explosión de uno de sus neumáticos.

Choque de un camión contra un puente peatonal en la Panamericana. Foto: NA

A raíz de este desperfecto mecánico, el camión cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares de un puente peatonal, lo que provocó daños en la estructura y su posterior caída sobre el asfalto.

En ese momento, justo pasaba otro camión con acoplado que quedó atrapado debajo del puente, lo que obligó a un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y de asistencia vial en el lugar del siniestro.

Personal de bomberos de Escobar, Policía y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y atendieron al conductor del segundo camión y a un hombre que conducía un Ford Fiesta que solo sufrió daños materiales.

Choque de un camión contra un puente peatonal en la Panamericana. Foto: X

Con respecto a las consecuencias sobre los involucrados, las fuentes oficiales indicaron que ninguno de los conductores tuvo que ser trasladado para su atención médica, por lo que se registraron daños materiales de consideración.

Por motivos de seguridad y para facilitar las tareas de remoción de los bloques de hormigón, por precaución se realizó un corte en ambas manos de la Panamericana desde el kilómetro 50 hasta el 51.500, donde se encuentra el incidente.