Encontraron muerta a Maitena, la adolescente que estaba desaparecida en Merlo:

Maitena Luz Rojas Garofalo. Foto: NA/redes

Maitena Luz Rojas Garofalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta este jueves y se investiga sobre un presunto suicidio.

La menor apareció ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras y viajó hasta allí.

Los detalles del caso

Según la denuncia de su familia, Maitena se retiró de su vivienda con una tarjeta SUBE y unos $40.000 en efectivo. Además, dejó el celular en la casa y unas cartas de despedida.

Una de las últimas imágenes de Maitena con vida. Video: NA

La adolescente estaba junto con su hermana, tres años mayor, y se saludaron en la puerta de la Escuela N°16 luego de que le dijera que iba a saludar a una amiga y volvía, algo que no ocurrió.

A su vez, se analizó el teléfono de la víctima, donde se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros que la habrían inducido a escapar de su casa y al suicidio.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tienen escondida para sacarla del país”, habían publicado familiares en redes sociales.

Interviene en la causa la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que había desplegado un fuerte operativo de búsqueda.