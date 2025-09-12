Caso Lian: a siete meses de su desaparición y sin avances en la causa, renunció la fiscal

Isabel Reyna dejó su cargo, según informó el abogado de la familia, Darío Baggini. El niño de 3 años desapareció en febrero.

Lian Gael Flores Soralde; niño desaparecido. Foto: Policía de Córdoba.

La desaparición de Lian Gael Flores Soraide causó conmoción en Córdoba y el resto del país durante el verano. En las últimas horas, el abogado de la familia del niño de 3 años informó que la fiscal del caso renunció, lo que representa una nueva complicación en la causa.

Darío Baggini, abogado, indicó en charla con Noticias Argentinas que Isabel Reyna renunció a su cargo. La mujer era la encargada de supervisar las tareas de campo que se realizaban en el marco de la investigación.

Búsqueda de Lian Gael Flores Soraire. Fotos: NA.

Ante este imprevisto, la causa quedó prácticamente en manos de la Fiscalía General de la provincia, mientras que el fiscal Nicolás Gambini continuará a cargo de las labores de oficina, como la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la coordinación procesal.

En este momento, la investigación no realiza tareas de campo, lo que marcó un cambio en la conducción de la búsqueda del niño desaparecido hace más de medio año en Córdoba y por ahora “no hay ningún rastro”, según detalló Baggini.

Por otro lado, fue consultado acerca de la lucha familiar por encontrar el paradero del niño, a lo que el letrado respondió que la esperanza de los padres al encontrarlo sigue “intacta”.

Lian Gael Flores Soralde; niño desaparecido. Foto: Instagram.

El caso de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide

Lian Gael Flores Soraide, un niño de 3 años, residente en Ballesteros Sud, Córdoba, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 15:30, cuando jugaba en el patio de su casa mientras sus padres dormían la siesta.

Al despertar tras la siesta, los padres notaron que Lian ya no estaba, por lo que se realizaron rastrillajes con vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros. Ante esta situación, se activó el protocolo Alerta Sofía para desapariciones de menores.

Búsqueda de Lian Gael Flores Soraire. Foto: NA.

Investigación e hipótesis principales