El festival “Miga Fan” se realizará en la Plaza de la Intendencia con entrada libre y gratuita para todo el público. Foto: Instagram / migafan.ok.

La ciudad de Córdoba sumará este fin de semana una nueva propuesta gastronómica que promete convocar a cientos de personas. Se trata de “Miga Fan”, el primer festival dedicado exclusivamente al sánguche de miga, uno de los clásicos más populares entre los argentinos.

El evento se realizará este domingo 10 de mayo en la Plaza de la Intendencia, ubicada entre las calles General Simón Bolívar y Caseros, y contará con entrada libre y gratuita. La iniciativa combinará comida, música en vivo, actividades recreativas y degustaciones, en una jornada pensada para toda la familia que se extenderá desde las 16 hasta las 22.

Durante la jornada habrá degustaciones, shows musicales y actividades recreativas para disfrutar en familia. Foto: Instagram / migafan.ok.

“Miga fan”: un homenaje a uno de los clásicos más elegidos

El sánguche de miga ocupa un lugar especial en reuniones familiares, cumpleaños, eventos y encuentros cotidianos en Argentina. Consciente de esa popularidad, la organización del festival decidió crear un espacio dedicado exclusivamente a este producto, reuniendo a fanáticos, productores y marcas locales.

Durante el evento habrá puestos gastronómicos con distintas variedades de sánguches de miga, incluyendo opciones tradicionales como las de jamón y queso, y versiones más innovadoras. Además, los asistentes podrán conocer detalles sobre la elaboración, los ingredientes y las técnicas utilizadas por distintos productores cordobeses.

Festival "Miga Fan" en Córdoba. Video: Instagram / migafan.ok.

Desde la organización señalaron que el objetivo es ofrecer “una tarde entera para recorrer, probar, disfrutar y rendir homenaje a uno de los clásicos más queridos”.

Además, se confirmó que el festival contará con opciones sin TACC especialmente pensadas para personas celíacas, con el objetivo de que nadie quede afuera de la experiencia gastronómica. De esta manera, quienes tengan restricciones alimentarias también podrán disfrutar de distintas variedades de sánguches y participar de una jornada que busca incluir a todos los públicos.

El evento también contará con propuestas sin TACC para personas celíacas, con el objetivo de que todos puedan participar de la experiencia gastronómica.

Una tarde de domingo con música en vivo y actividades para toda la familia

Además de la propuesta gastronómica, el festival contará con una programación artística que acompañará toda la jornada. Entre las actividades previstas se destacan presentaciones musicales en vivo, DJs y espectáculos infantiles.

La apertura estará a cargo de Después Dividimos y la musicalización de DJ Lau Cuello, mientras que el Payaso Crotón ofrecerá un show orientado a los más chicos.

Cronograma de actividades musicales del Festival "Miga Fan" en Córdoba. Foto: Instagram / migafan.ok.

Más tarde será el turno de Twity Vergara y el cierre musical quedará en manos de la banda Calientes, que se presentará durante la noche para completar el cronograma artístico.

La propuesta busca generar un ambiente familiar y festivo en pleno centro de la ciudad, combinando el entretenimiento y la gastronomía en un mismo espacio.

Los productores y las marcas locales que se suman al evento

Distintas empresas vinculadas al sector gastronómico participarán del festival acompañando la iniciativa. Entre ellas se encuentran firmas como Il Molino y Madalé, que estarán presentes con stands y degustaciones.

Los organizadores destacaron que la intención también es acercar a los vecinos a los procesos de producción y generar un espacio de intercambio entre marcas y consumidores.

“Porque donde hay un buen sándwich, pasan cosas. Se arma plan, aparece la charla y todo se vuelve un poco más especial”, expresaron desde la organización del evento.

Productores y marcas locales ofrecerán distintas variedades de sándwiches de miga, incluyendo opciones innovadoras y sabores clásicos. Foto: Instagram / migafan.ok.

De esta manera, el festival “Miga Fan” se suma a la agenda cultural y gastronómica de Córdoba como una de las actividades destacadas del fin de semana.

Gracias a su ubicación céntrica y al acceso gratuito, se espera una importante convocatoria de vecinos y turistas que podrán disfrutar de degustaciones, espectáculos y actividades al aire libre en uno de los espacios públicos más concurridos de la capital provincial.

La recomendación para quienes deseen asistir es acercarse desde el inicio de la jornada para aprovechar todas las propuestas y participar de las distintas actividades programadas durante la tarde y la noche.

Cómo llegar al “Miga Fan”, en Córdoba

El “Miga Fan” se realizará en la Plaza de la Intendencia, ubicada en la intersección de las calles General Simón Bolívar y Caseros, en pleno centro de la ciudad.

Se puede llegar fácilmente en líneas de colectivo que circulan por la zona céntrica, además de taxis, aplicaciones de viaje y vehículos particulares.