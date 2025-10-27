Caso del crimen de Diego Fernández Lima: Cristian Graf fue sobreseído

La decisión fue del juez Alejandro Litvack. El hombre estaba acusado de encubrimiento, tras el hallazgo del cuerpo en la medianera de su casa.

Cristian Graf y Diego Fernández Lima Foto: NA/Redes sociales

Cristian Graf recibió una buena noticia de la Justicia: fue sobreseído en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima en 1984. El hombre era acusado de encubrimiento, ya que el cuerpo había sido hallado meses atrás en la medianera de su casa.

La decisión estuvo a cargo del juez Alejandro Litvack tras su indagatoria, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Cristian Graf. Foto: NA/redes

El abogado Martín Díaz, había anticipado con entusiasmo que su defendido iba a quedar sobreseído al calificar de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”.

El adolescente, de 16 años, desapareció en julio de 1984 y en mayo de este recién, más de 40 años después, sus huesos fueron hallados en el patio de la vivienda donde vive Graf, ex compañero de colegio de la víctima.

Caso Deigo Fernández Lima. Foto: Redes sociales

El caso se convirtió en noticia porque Gustavo Cerati había vivido allí hace más de dos décadas. Sin embargo, análisis permitieron dar con la identidad de la persona fallecida y comenzó una investigación para dar con las causas y los responsables de su muerte.

La conexión con Cristian Graf, más allá de que el hallazgo fue en su hogar, tenía que ver con que habían sido compañeros de colegio en la secundaria.

Noticia en desarrollo.