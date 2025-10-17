La mamá de Diego Fernández Lima rompió el silencio y apuntó contra Cristian Graf: “Sé que lo mató y quiero saber por qué”

Irma Lima buscó durante más de cuatro décadas a su hijo, cuyos huesos fueron hallados en el patio de su compañero de escuela.

Caso Deigo Fernández Lima. Foto: Redes sociales

La mamá de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en 1984 y cuyos huesos fueron hallados este año en el patio de la casa de su compañero de escuela, Cristian Graf, afirmó que el acusado mató a su hijo y pidió justicia.

“Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, manifestó Irma Lima.

Cristian Graf. Foto: NA/redes

La mujer de 87 años buscó a su hijo durante más de cuatro décadas. Su esposo murió tiempo después buscándolo y ella recién encontró respuestas 41 años después. En este marco, contó que, aunque pasaron muchos años, dejó el cuarto “intacto” de su hijo por si regresaba.

Angustiada, Irma reveló cuál es su sentimiento hoy en día: “No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos? Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era, era estudioso, deportista”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

“ “Sé que lo mató, nada más, no sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber, quiero justicia, yo quiero saber qué pasó”, agregó.

Un recorte en una revista acerca del caso de Diego. Foto: X mauroszeta

Ante la insistencia de Graf de que colocaron el cuerpo del adolescente en el patio de su casa, Irma expuso: “No tiene por qué estar suelto, puede volver a hacer lo mismo que le pasó a mi hijo. Justicia y justicia, nada más pido”.

Este viernes, el acusado fue indagado por el delito de encubrimiento por el juez Alberto Litvack tras un pedido del fiscal Martín López Perrando, quien sostuvo que, pese a que la causa prescribió, la familia necesita saber qué pasó con el menor.

La abogada de Graf dijo que este “no tenía relación” con Fernández Lima

La abogada de Graf indicó este viernes que su cliente “no tenía relación con la víctima” y que “eran compañeros”.

“Fueron tres horas de declaración”, indicó Érica Niczypor, quien señaló que esperarán las decisiones que tomen el fiscal Perrando y el juez Litvack.

En tanto, expresó que los funcionarios formularon interrogaciones acerca del vínculo entre ambos, “si eran compañeros” y “si les gustaban las motos”.

Graf “tuvo una explicación concisa con dibujos y planos cómo era la medianera” hace 41 años que en realidad “era un alambrado”, agregó.

“Se aclaró dónde estaba el plátano y la Santa Rita. No tienen nada que ver con el hecho”, resaltó la abogada, quien reiteró que Graf “no tenía relación” con Fernández Lima.