Caso Marita Verón: una impactante nueva pista apunta a que estaría en Paraguay

Fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando salió de su casa para ir al médico y nunca regresó. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata y un motor para la sanción de leyes fundamentales en Argentina.

Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Foto: Télam.

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la mujer que se encuentra desaparecida desde el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán, afirmó que su hija “estaría en Paraguay”.

Trimarco sostuvo que “recibió una noticia de Asunción” sobre “una persona perdida de la cabeza en un pueblo” y en diálogo con el programa El Avispero, expresó: “Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija”.

La mujer agregó que le enviaron “una foto” de la mujer, la cual “no quiere mostrar” porque “está en una situación horrorosa” y dijo: “Para mí, como madre, es un puñal en el pecho”.

“Es cuero y hueso, está desfigurada”, describió la madre de Verón, quien habría sido secuestrada por una red de trata de personas.

Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Foto: Telam.

Un caso que marcó la sociedad: el juicio y los condenados

La investigación del caso Marita Verón expuso la existencia de redes de trata de personas y las falencias en la actuación de las autoridades policiales y judiciales. La tenacidad de Susana Trimarco fue fundamental para recolectar pruebas y testimonios que llevaron a la justicia a actuar.

Tras 12 años de proceso, en abril de 2014 llegó la sentencia, que estableció condenas de entre 10 y 22 años para los diez acusados. Entre los condenados figuraron:

Daniela Milhein: 18 años por retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución.

Alejandro González: 18 años por los mismos delitos.

Hermanos José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: 22 años por retención y ocultamiento agravado.

Domingo Andrada (policía): 17 años como partícipe de retención y ocultamiento.

Carlos Alberto Luna: 17 años como partícipe necesario.

Azucena Márquez: 15 años como partícipe necesario.

Humberto Derobertis: 12 años como partícipe necesario.

Paola Gaitán: 10 años como partícipe necesario.

Mariana Bustos: 10 años por conocimiento y participación en el ocultamiento.

Las condenas no quedaron firmes hasta abril de 2017, cuando los acusados comenzaron a cumplir sus sentencias.

Susana Trimarco, a 21 años del secuestro de su hija. Foto: Télam.

El legado de Marita: una fundación y leyes pioneras

El caso Marita Verón no solo generó un movimiento de solidaridad, sino que impulsó cambios legislativos significativos: