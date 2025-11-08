Susana Trimarco seguía una pista de Marita Verón en Paraguay: la triste novedad que recibió

La mujer confirmó el triste final de la mujer que fue hallada días atrás, con señales de desnutrición. Cómo sigue la investigación.

Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Foto: Telam.

Días atrás, se conoció una pista acerca del paradero de Marita Verón que seguía Susana Trimarco, su madre. La joven desaparecida en 2002 todavía es buscada a nivel internacional y se había observado una mujer muy parecida en Paraguay, aunque hubo una triste novedad.

Las autoridades paraguayas confirmaron la muerte de esta mujer, pocos días después de que Trimarco haya declarado públicamente que podría tratarse de su hija, por lo que era investigada.

Marita Verón

Susana reveló finalmente que “lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”.

La noticia le llegó a Trimarco por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la región en la que fue hallada la mujer. De todos modos, sigue en pie su viaje para conocer detalles.

“Yo me voy a ir, porque quiero ver”, indicó en conversación con C5N. Y sumó: “No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta. Vamos a esperar que autoricen todas las pericias internacionales”.

La mujer que falleció días atrás fue enterrada en una lápida común y, según detallaron desde Paraguay, su deceso se produjo producto de la desnutrición que padecía.

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón (recuadro). Foto: NA.

El próximo paso en la investigación será realizarle un análisis de ADN al cuerpo, además de la toma de huellas digitales.

La mujer en cuestión se había presentado como Eva ante los vecinos de la localidad en la que apareció hace semanas. Sin embargo, se descree de dicho nombre ya que se comprobó que su documentación era falsa.

Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Foto: Télam.

“A mí me impactaba la carita de ella, la parte de la ceja, la quijada, la forma y había similitudes”, expresó la madre de Marita Verón. Y sumó que “si es Marita, la cara estaba ultrajada, deteriorada como indigente, pero con similitudes físicas”.

“Es la primera vez que pasa esta situación de todo lo que he pasado, nunca me habían mandado así la foto y con esta insistencia”, reconoció sobre la posible pista acerca del paradero de su hija, desaparecida en 2002.