Operativo contra casinos online ilegales: el millonario monto secuestrado tras allanamientos

Un fuerte operativo contra el juego ilegal dejó un poderoso saldo de dinero, joyas y hasta un lingote de oro.

Allanamiento contra el juego ilegal en Buenos Aires. Foto: Gendarmería

Una investigación contra casinos ilegales online tuvo un nuevo capítulo, con distintos allanamientos que dejaron un impactante resultado tras más de dos años y medio desde el inicio de la causa.

El operativo fue llevado adelante por el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional, además de que tuvo el apoyo por parte del Escuadrón de Fuerzas Especiales “Alacrán” y del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, tras la orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

La organización apuntaba se dedicaba al juego ilegal, con casinos online que no estaban habilitados. Allí, tomaban las apuestas y el dinero ganador era blanqueado posteriormente.

Durante el pasado octubre, se llevaron adelante otros allanamientos con resultados similares. En este mismo marco, siguió la investigación con análisis de documentación e información de los celulares secuestrados.

En aquella oportunidad, se secuestraron 133 dispositivos, además de 79 celulares. Por otro lado, también hubo 67 vehículos, dólares, criptomonedas y 127 millones de pesos, además de armas y 12 kilos de marihuana.

Los nuevos allanamientos realizados por Gendarmería dejaron detalles sorprendentes:

10.236.000 pesos argentinos

2.511.953 dólares estadounidenses

5.855 euros

27.060 reales

Un lingote de oro de 50 gramos

Joyas de alto valor

Documentación relevante para la causa

El próximo paso en la causa está en el análisis del nuevo material secuestrado, bajo las ordenes del juzgado interviniente. El objetivo es hallar el origen de los fondos, así como el circuito de lavado y la posible participación de nuevos involucrados.