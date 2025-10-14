Tras más de 50 allanamientos, desbaratan una organización criminal que lavaba dinero proveniente del juego ilegal

Los procedimientos tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires, CABA y San Luis por orden del Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Desbaratan organización que lavaba dinero proveniente del juego ilegal. Foto: Gendarmería

Tras dos años de investigación de una organización criminal que lavaba dinero proveniente del juego ilegal, se llevaron adelante 52 allanamientos y 10 órdenes de presentación en la Provincia de Buenos Aires, CABA y San Luis por orden del Juzgado Federal 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Los procedimientos fueron llevados adelante por parte del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes tuvieron a su cargo una frondosa investigación comandada desde la Fiscalía Federal de Hurlingham (a cargo del Dr. Santiago Marquevich), quienes requirieron al Juzgado interviniente el levantamiento bancario de los miembros de la organización, intervención de teléfonos y seguimientos de cada uno de ellos.

A partir de la información obtenida se logró establecer la existencia de una organización que había desarrollado un entramado societario que permitía poner en el sistema legal dinero obtenido de modo ilícito por medio del uso de casinos ilegales on line.

De los allanamientos se logró dar con 19 miembros de la organización (quedando prófugos a la fecha), secuestrándose más de 60 vehículos (varios de ellos de alta gama), la suma de 20 millones de pesos en efectivo, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países (reales, pesos uruguayos, mexicanos de Rep. Dominicana, entre otros), más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandaising de las empresas y una gran cantidad de celulares que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto.

A su vez, se procedió al secuestro de 12 kilogramos de marihuana que se encontraba fraccionada en bolsas ziploc, tratándose de cogollos.

Los detenidos serán indagados el día miércoles en la Secretaría 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, en orden a los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para comercio agravado, ambos por ser llevado delante de modo organizado.