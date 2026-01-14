Magis TV, servicio de piratería de contenidos.

Magis TV es una de las plataformas ilegales de transmisión de canales de televisión en vivo, con mucha presencia en Argentina y con conexión con otros sitios de esa clase como Fútbol Libre. Las consecuencias legales por no cumplir con la ley de Propiedad Intelectual afectan tanto a aquellos que reproducen el contenido sin autorización, así como también a los que lo distribuyen.

Cabe recordar que este tipo de conductas reciben importantes multas, además de prisión, siempre y cuando se compruebe que había un ánimo de lucro con la actividad.

Una de las aplicaciones vinculadas a Magis TV.

Este es el caso de Iván Santiago Funes, un joven de Mendoza de 29 años, que debe presentarse en el Juzgado Correccional N°6 de San Isidro, para asistir a la audiencia programada para el 3 de febrero, desde las 10. Se buscarán alternativas para evitar el juicio oral por el delito de infracción a la Ley 11.723.

El acusado deberá asistir de manera virtual junto a su abogado, Fernando Madeo Facente, para comparecer ante el juez Hernán Sergio Archelli.

La causa también tiene a otros imputados: Jorge Ulises Velázquez (43), Miguel Contreras (37), Roberto Viñales (50) y Matías Ian Mazza Sanabria (23). Todos ellos sufrieron allanamientos que derivaron en imputaciones o detenciones durante el pasado julio.

Piratería digital. Foto: Unsplash

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos de Zona Norte, que está a cargo del fiscal Alejandro Musso, se encarga de esta causa. Además, se encuadra en una estrategia regional de la Alianza Contra la Piratería y LALIGA para combatir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

Magis TV opera como un grupo de empresas asiáticas, que maneja el software y servidores, mientras en Argentina se despliega una red de revendedores del servicio, tal como reportaron fuentes del expediente a Infobae.

El grueso de casos indica que estas personas vendían una “TV Box” que ya incluye la aplicación instalada. Otros acercaban un usuario y contraseña para acceder. Pese a no contar con los derechos, los imputados monetizaban el acceso a la plataforma ilegal.

Piratería de señales y contenidos

Hay algunos casos que tienen mayor atención por parte de la Justicia. Jorge Velázquez, por ejemplo, ofrecía un servicio de internet UV Mundo Digital, tanto en Trelew como Rawson. Los investigadores lo señalan como particularmente grave, ya que brindaba conectividad de manera legal, aunque ofrecía cuentas de Magis TV Pro.

En un lapso menor a un año, Velázquez recibió más de 4.300 transferencias que se traducen en 160 millones de pesos. Este monto llegó por parte de sus clientes, que pagan por un servicio ilegal.

Miguel Contreras, por ejemplo, tenía planes mensuales y recibía pagos en billeteras virtuales como en criptoactivos.