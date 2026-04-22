Un nuevo caso de un argentino detenido por racismo en Brasil:

Detención por racismo de un argentino en Brasil. Foto: Redes sociales

Un hombre de 67 años, de nacionalidad argentina, quedó detenido en Río de Janeiro tras ser acusado de racismo contra una joven en un supermercado de Copacabana.

El hecho sucede luego de la situación que protagonizó la abogada Agostina Páez, quien regresó al país tras estar detenido en el país vecino.

Detención de un argentino por racismo en Brasil.

El hecho tuvo lugar en un comercio de la calle Siqueira Campos, en la zona sur de la ciudad carioca. Según testigos, el hombre, que reside en Brasil desde hace al menos dos años, protagonizó una discusión con una joven de 23 años que estaba delante de él en la fila para pagar.

Según la denuncia, el hombre le habría dicho “Negra pu...”, en dos oportunidades, enojado por la demora en el momento de pagar.

Detención por racismo de un argentino en Brasil. Foto: Redes sociales

Tras alertar a la policía, el hombre fue detenido por el delito de injuria racial y fue trasladado a la comisaría N°12.