Detuvieron al creador de “Al ángulo TV”, plataforma ilegal de retransmisión de espectáculos deportivos

Se trata de Alejo Leonel Warles, quien se hacía llamar “Shishi”. El joven fue detenido en la ciudad de Paraná.

Detención del creador de Al Ángulo TV. Foto: NA

Alejo Leonel Warles, quien se hacía llamar “Shishi”, fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, que retransmitía en forma ilegal eventos deportivos, fue detenido en Paraná.

La captura se formalizó tras un allanamiento policial en el domicilio del acusado, donde tenía su laboratorio.

Allí se secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa ilegal de retransmisiones de partidos robados a distintos programadores.

Detención del creador de "Al Ángulo TV".

La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con de uno de sus socios, LALIGA (de fútbol profesional de España).

Al Ángulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

El acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas.

Al Ángulo TV Foto: Al Ángulo TV

El acusado cuenta con perfiles en múltiples redes sociales y en Youtube, donde solía realizar transmisiones, en especial en “X” donde en forma desafiante, recientemente informó que llegó a 100.000 seguidores.

También se informó que el detenido había manifestado abiertamente que sabía lo que estaba haciendo pero que “nadie podía atraparlo”, e incluso llegó a dar entrevistas a la prensa en diferentes medios.