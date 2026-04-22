Frank Darío Kudelka. Foto: Yahoo Noticias.

El entrenador de Newells, Frank Darío Kudelka, protagonizó este miércoles 22 de abril por la mañana un accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento del equipo en su camioneta. Afortunadamente, el director técnico no sufrió lesiones, ni tampoco los colaboradores que lo acompañaban en el vehículo, aunque la pareja que circulaba en la motocicleta involucrada en la colisión resultó con algunos golpes leves y fue trasladada al Sanatorio Ipam para su evaluación.

Frank Darío Kudelka chocó y una mujer resultó herida. Foto: X/@epicaOK

La explicación que dio Kudelka sobre el accidente de tránsito que protagonizó

El técnico de 64 años explicó en diálogo con Cadena 3 de Rosario que fue la conductora de la moto quien impactó contra su vehículo. De todos modos, las circunstancias del hecho serán analizadas por la Policía, que intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

En la motocicleta viajaban dos personas y solo una de ellas llevaba casco. A pesar de ello, ambos sufrieron heridas menores: la conductora presentó golpes en la espalda, mientras que su acompañante tuvo una lesión leve en una muñeca. Por este motivo, recibieron atención médica inmediata y ya se encuentran fuera de peligro.

A raíz del incidente, la práctica de Newells se demoró, ya que Kudelka debió trasladarse a la Comisaría 2° para cumplir con los trámites protocolares. Una vez finalizadas esas gestiones, el entrenador brindó algunas declaraciones a la prensa.

Frank Kudelka protagonizó un accidente automovilístico. Foto: X/@HernanFunes

“Me comuniqué y están bastante bien, gracias a Dios. Son cosas que pasan”, expresó llevando tranquilidad sobre el estado de los involucrados. Además, dio detalles sobre el momento del choque: “Voy muy temprano a trabajar, eran las 6 de la mañana y el semáforo estaba intermitente todavía. Son accidentes no previstos. Ahora me voy a la práctica y estoy agradecido a los policías que hicieron todo muy rápido”.

En lo deportivo, Newells atraviesa una leve mejoría desde la llegada de Kudelka. En ocho partidos, el equipo consiguió tres victorias, dos empates y tres derrotas. Actualmente, se ubica penúltimo en la Zona A con 14 puntos, sin chances de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura, pero con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona de descenso. El próximo compromiso será el domingo ante Instituto.