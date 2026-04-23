Accidente en Floresta. Foto: captura Canal 26.

En la mañana de este jueves una camioneta quedó incrustada dentro de una concesionaria tras chocar contra una moto que cruzó con el semáforo en rojo. El incidente ocurrió en el barrio porteño de Floresta.

El accidente sucedió exactamente en la esquina de la calle Carrasco y Avenida Juan B. Justo, cuando un motociclista que circulaba por la Avenida no frenó la marcha pese a que el semáforo estaba en rojo, por lo que embistió a una camioneta Renault Duster que iba por Carrasco.

Choque en Floresta.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y terminó incrustado dentro de una concesionaria, mientras que el motociclista salió suspendido y cayó en el asfalto.

De inmediato llegaron al lugar médicos del SAME que trasladaron al herido de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que se encontraba cortado el tránsito en el tramo de la Avenida Juan B. Justo comprendido entre Moctezuma y Carrasco.

Accidente en Floresta. Foto: captura video Canal 26.

Bajaba del colectivo, su mochila quedó atrapada y murió atropellada en Villa Devoto

Una escena habitual del transporte urbano porteño se transformó en una tragedia que conmociona al barrio de Villa Devoto y vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en el transporte público. Una joven de 25 años perdió la vida luego de caer al asfalto cuando descendía de un colectivo y ser atropellada por la misma unidad, en un hecho tan inesperado como devastador.

El episodio ocurrió semanas atrás en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, una zona transitada del barrio. Según los primeros datos recabados por la Policía de la Ciudad y los testimonios de testigos presenciales, la víctima estaba bajando por la puerta central de un colectivo de la línea 134 cuando algo falló.

Colectivo 134 Foto: Facebook

Qué se sabe sobre el momento del accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven ya había iniciado el descenso cuando la puerta del colectivo se cerró abruptamente. En ese instante, la mochila que llevaba puesta quedó enganchada, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre el asfalto.

En cuestión de segundos, el colectivo avanzó y la mujer fue atropellada. Pese a las maniobras realizadas por el conductor, el desenlace fue fatal. Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar y constató el fallecimiento en el sitio, sin que pudiera hacerse nada para salvarle la vida.

La escena generó una profunda conmoción entre los pasajeros, vecinos y comerciantes de la zona, muchos de los cuales presenciaron el accidente o llegaron inmediatamente después.