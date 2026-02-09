Magis TV y Xuper TV Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La aplicación Xuper TV forma parte del decodificador que se vende en Argentina y que, con un solo pago, permite ver la televisión de todo el mundo, series y películas de forma gratuita mediante piratería. Sin embargo, este pasado fin de semana se canceló la transmisión de canales de televisión argentinos por temas de propiedad intelectual, siguiendo los lineamientos del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Cambios en la forma de ver la televisión Foto: Freepik

Una orden judicial dispuso su bloqueo y el de Magis TV a raíz de una denuncia presentada por empresas audiovisuales por propiedad intelectual y peligro de software malicioso ya que no eran controladas por ninguna tienda oficial. La Justicia ordenó este bloqueo luego de comprobar que no contaban con los derechos de autor correspondientes.

Las razones de la medida contra Magis y Xuper TV

El acuerdo comercial firmado entre EEUU y Argentina que generó tanto revuelo internacional incluye tres puntos clave que atacan a la piratería en la región sur.

En primer lugar, un artículo habla de la protección y observancia de la propiedad intelectual y exige a la Argentina “seguir mejorando la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital”. En tanto, argumenta que existen en el país problemas estructurales vinculados a criterios de patentabilidad.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El segundo punto que apunta a esta medida es aquel que compromete a la Argentina a admitir estándares estadounidenses en la materia. Por último, se destaca aquel que dispone una prevención de barreras al comercio digital.

¿Es peligroso utilizar Magis TV o Xuper TV?

En cuanto a la peligrosidad de estas aplicaciones, no se encuentra confirmada ya que se comercian de manera “ilegal” y fuera de control alguno.

Sin embargo, expertos advierten que operan a través de archivos APK de fuentes externas, de modo tal que esquivan los controles de tiendas oficiales contra el malware, virus o troyanos que puedan robar datos personales o tomar el control del dispositivo.